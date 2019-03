Rétrograde ou progressiste, la vision de la femme en 6 Barbie

Barbie a 60 ans ! Le 9 mars 1959, la société Mattel présente sa nouvelle poupée de plastique à la Foire aux jouets de New York. Créée par la femme d’affaire américaine Ruth Handler, Barbie demeure l’un des jouets les plus vendus au monde. Aujourd’hui, il s’en vend une toutes les 3 secondes, 3 millions par an en France, selon le fabriquant Mattel. Pourtant, les ventes de Barbie ne cessent de chuter depuis 10 ans. Avec ses mensurations inhumaines et ses panoplies de vêtements, de plus en plus de parents sont réticents à l'idée d’offrir cette poupée iconique à leurs enfants. Trop maigre, trop blanche, cantonnée à un rôle de ménagère, ses détracteurs lui reprochent de véhiculer l'image d’une femme futile uniquement obsédée par la consommation. Pourtant, sa créatrice voulait initialement en faire un objet d’émancipation pour les petites filles en l’érigeant en astronaute, chirurgienne ou candidate à la présidentielle. Retour sur les images ambiguës véhiculées par ce jouet mythique et clivant à travers 6 modèles de Barbie.

1959 : la première Barbie, une pin-up libérée ?

• Crédits : Foc Kan - Getty

Taille marquée, seins coniques, jambes interminables… La première poupée Barbie a des allures de Marilyn Monroe. Lors d’un voyage en Europe, Ruth Handler, la créatrice de Barbie, découvre "Lili", une silhouette féminine en plastique distribuée dans un magazine allemand. La femme d’affaire la rapporte dans ses bagages pour fabriquer une poupée "Lili" version américaine. Elle demande alors à son mari, co-créateur de l’entreprise de jouet Mattel, de commercialiser ce jouet novateur, comme l'explique Anne Monier, conservatrice au Musée des arts décoratifs :

Ruth Handler voulait transformer la poupée de papier, très en vogue à l’époque, en poupée en 3D. Mais chez Mattel, personne ne veut la suivre parce qu’une poupée avec des seins, avec un corps de vraie femme, ça inquiète beaucoup, surtout les cadres de Mattel qui sont tous masculins. Anne Monier

Ruth Handler parvient pourtant à ses fins. Dès sa mise en vente, la Barbie remporte un succès immédiat. Loin des poupons à materner ou des poupées de papier à découper, Barbie devient un jouet avant-gardiste. Avec sa silhouette de femme, elle propose un support pour que la petite fille imagine sa future vie d’adulte, quitte à aller parfois un peu trop loin.

Barbie est toujours très soucieuse de son apparence... et de son poids. En 1965, Mattel imagine une Barbie "pyjama party", une poupée blonde vêtue d'un peignoir satiné. Le coffret est livré avec une balance et un manuel de régimes, sur lequel on peut lire en lettres capitales : "DON'T EAT" ("NE MANGE PAS"). Un jouet qui véhicule déjà un message complexant pour les préadolescentes américaines, comme l'expliquait la journaliste de mode Alice Pfeiffer, invitée lors de l'émission "La Grande table d'été" sur la subversion vestimentaire diffusée le 8 août 2016 :

Barbie peut faire tout ce qu’elle veut à partir du moment où elle fait du 36. C’est la liberté féminine, à condition d’une perfection hétéro normée, et c’est peut-être pour ça qu’elle n’a plus la valeur choc qu’elle pouvait avoir dans les années 1950. Alice Pfeiffer

1965 : Barbie astronaute ou le "soft power" américain

• Crédits : Eduardo Parra - Getty

Il y a plus de 60 ans, stimulés par la concurrence avec l'Union soviétique, les Etats-Unis créaient la Nasa, point de départ d'une aventure spatiale qui allait emmener Neil Armstrong sur la Lune, en 1969. Mattel a d'ailleurs anticipé cet événement historique, en commercialisant la première Barbie astronaute en 1965. À la fois moderne et pionnière, la célèbre poupée de plastique évolue avec son époque, et devient même un miroir des Etats-Unis :

À l’époque, la Barbie astronaute est pionnière. Elle porte une combinaison très technique, avec tout l’attirail de la Nasa. Barbie peut être considérée comme un instrument de "soft power", on peut peut-être même parler de "plastic power". La façon dont elle est perçue par les autres pays est totalement liée à la façon dont les Etats-Unis sont perçus. Anne Monier

1968 : première poupée Mattel noire, un parcours semé d’embûches

• Crédits : Gilles Bassignac - Getty

Il faut attendre 1968 pour que Mattel propose à la vente la première poupée de couleur noire... mais pas sous le nom de Barbie. Une année symbolique pour les droits civiques des Afro-américains, puisqu'une rébellion contre la ségrégation raciale s'étend alors dans tout le pays. À cette époque, bien que la ségrégation soit officiellement abolie aux États-Unis depuis le Civil Rights Act de 1964, le racisme demeure ancré dans la société.

Pour ne pas troubler sa clientèle, Mattel préfère ne pas créer une nouvelle version noire de Barbie. Le géant américain lui invente alors un nouvelle amie,"Christie". Sa peau est légèrement plus foncée, son visage plus carré et son un peu nez large. Dans les années 1960, la poupée "Christie" est un énorme succès commercial, comme l'explique Anne Monier :

Christie s'est beaucoup vendue. C’est pour que toutes les petites filles du monde puissent jouer avec une poupée qui leur ressemble. Mais, pour une petite fille, c’est difficile de voir que la poupée qui lui ressemble, ce n’est pas Barbie, c’est l’amie de Barbie. Or, les petites filles ont envie de jouer avec l’héroïne de l’histoire à laquelle elles souhaitent s’identifier. Anne Monier

Ce n’est que dans les années 2000 que Mattel décide de décliner Barbie en différentes couleurs de peau pour souligner des beautés ethniques diverses. Parmi ces nouveaux modèles : la "Barbie oreo", une Barbie de couleur noire sponsorisée par la célèbre marque de gâteau américain. Aux Etats-Unis, cette nouvelle Barbie fait scandale, car le terme "Oreo" est considéré comme une injure raciale envers les noirs, comme l'explique la conservatrice Anne Monier :

L’oreo est un biscuit au chocolat avec une crème blanche à l’intérieur, et qui peut désigner un Afro-américain qui se conduirait comme un caucasien. Quelqu’un a manifestement très mal réfléchi chez Mattel... Anne Monier

1992 : Barbie, candidate à l'élection présidentielle : une femme à la tête des Etats-Unis ?

• Crédits : Picture alliance - Getty

En 1992, Mattel commercialise la première Barbie candidate à la présidentielle. Depuis, la poupée blonde a été candidate à toutes les élections :

La Barbie de 1992 ressemble beaucoup à Hillary Clinton, mais dans un jeu presque de projection, puisqu’à l’époque elle n’est pas encore candidate.

Un petit pas pour le féminisme, qui est pourtant loin de faire l'unanimité. Pour la journaliste de mode Alice Pfeiffer, Barbie reste un jouet très genré, qui ne permet pas aux petites filles de se donner les ambitions qu'elles méritent :

Le problème, ce n’est pas tant Barbie mais plutôt l’énorme décalage qu’il y a avec les jouets pour garçons. Chez le garçon, l’action du jouet transcende le genre, c’est-à-dire que le corps est avant tout un moyen vers une fin. Il est avant tout habité par une mission, que ce soit une tortue ninja, une voiture qui se transforme en robot… On nourrit et on familiarise le garçon avec l’incroyable, le transcendantal, le magique, et on prépare une jeunesse ambitieuse. La fille, on cadre plutôt qu’on encourage, les métiers de Barbie sont des métiers existants. Oui, il y a eu un coffret chancelière, mais il y a déjà une chancelière en Allemagne. Pour le moment, j’aimerais voir Barbie résoudre le conflit Israël-Palestine, Barbie transgenre, Barbie PMA… Le parti-pris politique manque un petit peu. Alice Pfeiffer

1998 : Barbie girly, le passage à vide de Mattel

• Crédits : picture alliance - Getty

Dans les années 1990, Barbie devient princesse et porte des robes roses à paillettes. L'image de la célèbre poupée de plastique se transforme pour séduire une cible de plus en plus jeune, quitte à abandonner le message avant-gardiste qu'elle portait à ses débuts. Dans les années 1960, Barbie fait bien sûr attention à son apparence et à ses toilettes, mais elle embrasse aussi une carrière : elle est chirurgienne dans les années 1970, elle est astronaute dans les années 1960… Mais en 1990, les Barbie sont toutes focalisées sur leurs habits :

Dans les années 1980-1990, il y a eu un certain passage à vide. L’univers de Barbie était basé autour des paillettes, de la féminité, du shopping, des princesses. Mattel a essayé de les toucher les petites filles avec des images féeriques. J’ai le souvenir de cette Barbie parlante qui proposait de venir faire du shopping très régulièrement. Ils voulaient proposer des « belles poupées », et je pense que cela a vraiment desservi la cause de Barbie. C’est là qu'elle va perdre son côté avant-gardiste et féministe, en devenant uniquement un jouet rose à paillette pour les petites filles. C’est pour cela qu’on a du mal à comprendre pourquoi elle était aussi révolutionnaire aujourd’hui. Anne Monier

2016 : 4 silhouettes aux mensurations plus réalistes

• Crédits : Mark Ralston - AFP

Autre point noir de Barbie : sa maigreur et ses mensurations inhumaines. En 2013, le magazine d'affaires américain Fast Company publiait une infographie pointant les différences entre le corps démesuré de Barbie et celui d'une vraie femme. On y apprend notamment que le cou trop fin de Barbie lui empêcherait de supporter le poids de sa tête, et que ses jambes interminables sont 50% plus longues que ses bras. Or, dans la réalité, le rapport moyen devrait se situer autour de 20%.

Face à ces critique et pour pallier la baisse significative des ventes de cette poupée iconique, Mattel commercialise 3 nouvelles silhouettes de Barbie, censées être "plus rondes", en 2016. Derrière la volonté de promouvoir la beauté des corps différents se cache la stratégie commerciale d'un géant américain du jouet, comme le souligne Anne Monier :

Il ne faut pas oublier que Barbie, c’est Mattel. Mattel est une énorme compagnie américaine, et cela prend beaucoup de temps pour faire bouger toute cette machine. Les nouvelles silhouettes sont arrivées en 2016, mais c’est vrai que cela faisait certainement plusieurs années que les designers de Barbie réfléchissaient à des choses différentes. Le but c’est avant tout de vendre des poupées, et pas forcément d’être à l’avant-garde. Il y a cette envie de capter les femmes qui seraient réticentes pour acheter des Barbie à leurs filles.