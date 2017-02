Une nuit au ministère

Le jeudi 2 mars prochain, venez passer "La nuit au ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur" pour discuter savoirs et démocratie.

Des sociologues, des historiens, des politistes, des philosophes, des économistes... produisent un travail essentiel pour le dialogue entre savoir et pouvoir, entre théorie et action. Cette nuit au ministère sera l’occasion de penser le monde au travers le regards de chercheurs et d’experts venus échanger avec le public. Vous pourrez assister et participer à des conférences, des ateliers, des disputes confrontant des chercheurs et des experts autour du thème : « Quel est l’apport de la recherche pour la démocratie et la décision publique ? »

PROGRAMME

Conférences :

20h – « Savoirs et démocratie » avec Pierre Rosanvallon, Historien

21h30 – « L’art perdu du débat démocratique » avec Cynthia Fleury, philosophe

Théâtre :

22h30 - « Retour à Reims », Lecture sociologique

23h - « La violence des riches », pièce de théâtre participative à partir des travaux des Pinçon-Charlot, sociologues

Ateliers, controverses, disputes :

« Et si on formait différemment les élites ? » avec Yann Algan, économiste

« La parole politique à l’ère de la post-vérité »

« L’impact des data sur l’action publique »

« Contrôler les gouvernants, une nécessité »

« Diderot et D'Alembert auraient-ils eu une chaîne YouTube ? »

INFORMATIONS ET BILLETERIE :

Les intervenants et de nouveaux débats seront annoncés !

Inscription obligatoire!

Boissons chaudes à disposition et possibilité de se restaurer à vos frais en se rendant aux Foodtrucks spécialement présents au ministère pour l’occasion.

Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

21 rue Descartes, Paris 5ème.