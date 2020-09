"À l'abordage !" au Théâtre de la Tempête : échanges courtois entre Marivaux et Emmanuelle Bayamack-Tam

Dans l'émission La Critique du 18 septembre 2020, Lucile Commeaux invitait Philippe Chevilley, chef du service culture aux Echos, et Marie Sorbier, rédactrice en chef de I/O Gazette et productrice du module Affaire en Cours sur France Culture, à débattre de la pièce À l'abordage ! d'Emmanuelle Bayamack-Tam (d'après Marivaux) mis en scène par Clément Poirée. Le spectacle se joue jusqu'au 18 octobre au Théâtre de la Tempête, à Vincennes, avant de partir en tournée.

Le texte est une adaptation du Triomphe de l’amour de Marivaux, une pièce en forme de conte philosophique qui se passe dans une petite enclave grecque menée d’une main de maître par un philosophe convaincu que l’amour est la pire chose qui puisse arriver à l’humanité et qui cherche à en protéger absolument et strictement ses ouailles. Mais un jour, une princesse débarque, déguisée en homme, qui va semer la pagaille. Ça c’est Marivaux, c’est la base.

L’écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam s’est emparée de cette pièce et l’a adaptée. Reste la communauté fermée, mais cette fois dans une ZAD (zone à défendre) ou une congrégation hippie. L’héroïne est une jeune fille bien d’aujourd’hui, la langue vive et relevée. Dans son roman Arcadie (P.O.L, 2019), l'auteure mettait déjà en scène un milieu fermé, une communauté semi-hippie, semi-réactionnaire et semi-progressiste, où gravitaient des personnages adolescents proches de ceux représentés dans À l'abordage !

Sur scène, autour du plateau carré et carrelé de losanges multicolores, une structure métallique permet parfois de faire glisser des voiles légers. Peu de mobilier, quelques bancs rudimentaires, et parfois un micro de karaoké. À celui de Lucile Commeaux, nos critiques débattent.

Fidèle / Infidèle

C'est un spectacle qui m'a galvanisé. D'abord par son parti osé et par sa dynamique. Ce n'est pas simplement une adaptation de Marivaux mais une vraie réécriture à l'aune d'aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte de difficultés […] avec en plus une volonté de coller vraiment à l'intrigue de la pièce. On la retrouve, mais avec des mots d'aujourd'hui ce qui, bien que ça ajoute un peu de longueur dans le texte, me semble pertinent. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que l'auteure arrive à transmettre son discours sur le désir, sur le polyamour, avec en plus ce petit côté amusant de dénoncer un peu, par exemple les excès de l'écologie en envoyant quelques scuds aux écologistes dans un spectacle qui n'est pas pour autant réactionnaire. […] On retrouve, dans cette création contemporaine, l'élément philosophique de la pièce de Marivaux, avec une rhétorique très forte, et en même temps, il y a ces mots d'aujourd'hui. La sexualité, aussi, et par exemple, est beaucoup plus mise en avant. […] On retrouve aussi la cruauté de Marivaux, et l’idée d’une joie et d’une souffrance simultanées dans l’amour, une ambivalence qui fait le charme et la grandeur des comédies de Marivaux. Mais c’est très difficile de retirer de la nouvelle pièce ce qui appartient à l'ancienne, parce qu’il y a une une osmose entre les deux textes. Philippe Chevilley

Sur l’équipage

J’ai trouvé les rôles masculins beaucoup plus finement dirigés que les rôles féminins, dont j’ai pensé par moments qu’ils étaient un peu caricaturaux et donc presque gênants, notamment au début de la pièce. Leur épaisseur vient au fur à mesure de la pièce. Les hommes, je les ai trouvés particulièrement réussi, notamment ce gourou, chef de la communauté, dont la partition est très chorégraphiée, extrêmement juste. Marie Sorbier

La distribution m’a plu dans son ensemble. Les deux filles ont un vrai naturel. Le surjeu vient de ce que les personnages sont dans une conquête déchainée. […] J'ai beaucoup aimé Arlequin, dont le nom n’a d’ailleurs pas changé depuis Marivaux. Il est ce personnage chamarré, qui se dit très vite bisexuel, puis travesti, puis peut-être transgenre à la fin, qui symbolise beaucoup de choses de façon juste et joyeuse. C’est un personnage important dans la pièce, et que je trouve assez fantastique. […] J’aime aussi le travail du metteur en scène, Clément Poirée, qui a une dynamique et une énergie particulières, qui sait diriger les acteurs, et qui arrive à créer en plus une atmosphère assez belle avec peu de choses : quelques lumières, quelques effets, quelques gestes… Philippe Chevilley

• Crédits : Morgane Delfosse

Vu d’en haut

L’expérience spectateur est tout à fait plaisante. C'est drôle par moments, jouissif à d'autres, un peu gênant à d'autres. Pour moi, c'est vraiment un spectacle adolescent dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on a tous les excès de l'adolescence : parfois un jeu un peu outré qui est, je crois, tout à fait volontaire de la part de Clément Poirée, qui sonne très juste à des moments, mais qui est peut être un poil trop outré parfois. C'est un spectacle assez coloré, il y a un côté un peu cartoon, même dans le jeu des acteurs, dans les faciès, dans les grimaces qu'ils peuvent avoir, dans les chansons. […] J’ai beaucoup aimé l’idée du dispositif quadri frontal. Le spectateur se retrouve vraiment en position d'observateur. On est en hauteur par rapport à cette scène. J’ai eu l'impression d'être un peu une entomologiste en train de regarder cette dissection du sentiment amoureux. Marie Sorbier