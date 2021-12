À l'origine du Cirque Plume : la poésie en piste

voir( 4 min )

4 min

À l’automne 2020, les ultimes représentations du spectacle du Cirque Plume "La dernière saison" sont annulées pour cause de Covid. “L’épidémie nous condamne à finir dans la brume pandémique” écrit la troupe en guise d’adieu, laissant dans son sillon une génération de circassiens qui a repris le flambeau d'une réinvention constante du cirque, avec fougue.

À RÉÉCOUTER Réécouter Raphaëlle Boitel "Grâce à l'émotion, on peut se poser des questions et retrouver un sens profond à notre vie." écouter ( 55 min) 55 min Affaires culturelles Raphaëlle Boitel "Grâce à l'émotion, on peut se poser des questions et retrouver un sens profond à notre vie."

Une joyeuse bande de saltimbanques musiciens

Décembre 1983, à Besançon, neuf amis jouent sous un chapiteau de fortune un spectacle influencé par les arts de la rue. Ils ne savent pas encore qu’ils sont en train d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire du cirque. Quelques mois plus tard, le Cirque Plume naît officiellement. La plume est choisie en référence à l’âme des morts égyptiens, pesée face à une plume. S’ensuivra une dizaine de spectacles pendant 35 ans. Chacun tourne sur les routes, pendant 3 à 4 ans, triomphalement, grâce à une troupe fidèle, passionnée.

Bernard Kudlak, 1999 : "Le cirque est le lieu de l’instant, qui ressemble à une goutte d’eau dans une toile d’araignée, au soleil. Un instant vivant, entre des acteurs vivants et un public vivant."

Bernard Kudlak, 1991 : "On n’est pas violents, on n’est pas urbains, on n’est pas parisiens. On est des ruraux avec un certain esprit, et on se dit parfois inspirés par le bruit du vent dans les arbres, par la rivière… Alors ça paraît nunuche, mais c’est des choses qui existent et qui sont vraies."

Une comédienne de la troupe, en 1988 dans un reportage d'FR3 : "L’aspect de troupe, moi j’ai jamais ressenti ça avec d’autres gens, c’était… même quand il y avait une troupe, c’était pas aussi fort que chez les Plumes. D’ailleurs on dit 'les Plumes', c’est un groupe, c’est des gens avec qui on accroche bien, quoi."

Un comédien de la troupe, 1988 : "On est une bande de joyeux braillards, mais on se place dans une mouvance 'nouveau cirque', mais c’est plus que ça bien sûr puisqu’on est depuis 5 ans ensemble, 6 ans, 10 ans pour d’autres… et euh, c’est la famille."

Réinventer le genre du cirque

Pas d’animaux dans ce cirque, pas de fracas, ni de frisson d’horreur… Le Cirque Plume réinvente le genre dans les années 1990, avec des spectacles hybrides, faits de poésie et d’humour.

Un membre de la troupe, en 1988 : "Les lions, la fanfare et tout, je crois que ça a dû être bon en son temps, ça a dû être merveilleux en son temps, j’en suis persuadé. Mais ce que je pense, c’est que tout d’un coup ça s’est cristallisé en une forme qui ne bouge plus, et que ça duré, on s’est dit : 'Le sacré, c’est ça'."

Bernard Kudlak, 1988 : "La spécificité des artistes du Cirque Plume c’est qu’ils sont, en plus d'être artistes de cirque possédant une technique particulière du fil, du trapèze, de l'acrobatie, du jonglage selon les personnes. Ils sont aussi tous musiciens. Nous sommes tous musiciens et un peu comédiens, ce qui donne un spectacle humoristique, poétique et surtout unique."

Une comédienne : "Au Cirque Plume, le spectacle est basé sur le frisson, mais le frisson de l'émotion et pas forcément la peur. Les gens qui viennent voir ce spectacle, ils ressentent tout ce qu'on veut leur donner. On veut leur donner un frisson de plaisir, mais c’est pas forcément au trapèze, faire quelque chose d'extraordinaire pour leur faire peur."

Bernard Kudlak, en 2002 : "Au cirque, c'est le lieu où tout est possible. On peut marcher sur la tête, on peut s'envoler. On peut jouer avec une ombre. C'est comme l'espèce de nostalgie qu'a l'homme, tous les hommes, toutes les mythologies d'avant la chute."

Archives : France 3, Antenne 2 (doc Ina : Anne Delaveau), spectacles du Cirque Plume