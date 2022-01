Anton Tchekhov, le descendant d'esclave devenu génie du théâtre

voir( 4 min )

4 min

Descendant d’esclaves, Anton Tchekhov est devenu un des auteurs de théâtre les plus joués, encore aujourd'hui avec La Cerisaie au théâtre de l'Odéon. Adama Diop, un des acteurs de la pièce, explique : "Aujourd’hui encore on trouve une actualité et quelque chose de brûlant à dire ses mots." Voici comment sa compréhension humaine a permis à Anton Tchekhov de devenir un génie de l’écriture.

Une enfance dans la misère

Petit-fils de serf, Anton Tchekhov naît en 1860. Son père, épicier russe qui a fait faillite, est souvent violent. Pour se sortir de sa condition, il entame des études de médecine à Moscou et écrit de petits textes humoristiques pour gagner un peu d’argent. De cette enfance difficile et sans le sou, il fait une force.

Ce que les écrivains nobles prenaient gratuitement à la nature, les écrivains roturiers l’achètent au prix de leur jeunesse. Anton Tchekhov

Il prend goût à l’écriture, s’essaye au théâtre avec Platonov et malgré son installation en tant que médecin dans un hôpital près de Moscou, il continue l’écriture. Encouragé par ses premiers succès, il publie en quelques années des centaines de récits.

• Crédits : Getty

En sa qualité de médecin,Tchekhov apporte un soin particulier aux faits.

Adama Diop : "Il a une expérience de vie qui se ressent dans ses écrits. C’est l’une des rares personnes qui peut nous faire autant sentir les émotions et les relations entre les humains."

Voyage en enfer

À 30 ans, il a besoin d’apprendre, de se renouveler et de "payer sa dette" envers la médecine. Bien que malade de la tuberculose, il entreprend seul un voyage à l'autre bout de la Russie, sur l’île prison de Sakhaline, où il documente la vie des bagnards.



• Crédits : Getty

Sakhaline est le lieu des souffrances les plus insupportables que puisse endurer un homme, aussi bien libre que condamné, nous avons laissé croupir dans des prisons des millions d'hommes, et cela pour rien, de manière irraisonnée, barbare. Anton Tchekhov

Sévices corporels, famine, corruption, prostitution infantile… La description qu’il fait de ce bagne entraîne une commission d'enquête du ministère.

Tchekhov, qui était une sorte de devin, a tout prévu. Il a écrit tout ce que les historiens et les philosophes décrivent aujourd’hui après l’avoir étudié, lui il le voyait seulement parce qu’il était un grand écrivain et parce qu’il haïssait le mensonge. Elsa Triolet, écrivaine et traductrice des œuvres de Tchekhov

Ce voyage met fin à son écriture pour le registre comique. Il s'intéresse à l’humain et veut dépeindre la réalité qui l’entoure. S’il continue ses nouvelles, il écrit de plus en plus pour le théâtre.

• Crédits : Getty

Des personnages qu'on ne peut juger

Dans ses pièces, ses personnages de la bourgeoisie russe et provinciale sont ordinaires, voire apathiques, coincés dans leur vie et terriblement touchants.



L'artiste ne doit pas être le juge de ses personnages et de ce qu'ils disent, mais seulement le témoin impartial. Anton Tchekhov

À la fin du XIXe, la Russie a mis fin au servage et est entrée dans une rapide industrialisation. C’est justement dans le non-jugement de ses personnages, en proie à de grands bouleversements sociaux, que réside la force de Tchekhov.

Adama Diop : "Tchekhov questionnait le basculement entre un ancien monde et un nouveau monde, qui est nécessaire. Et je pense qu'aujourd'hui on en est aux mêmes questions, à savoir comment le monde contemporain, le monde à venir nous fait peur bien qu'il soit nécessaire."

À RÉÉCOUTER Réécouter Tchekhov l'écrivain écouter ( 44 min) 44 min Les Nuits de France Culture Tchekhov l'écrivain

Il a 35 ans quand il écrit La Mouette, un échec à sa sortie, mais il persiste et signe deux ans plus tard Oncle Vania, puis Les Trois sœurs. De plus en plus malade, il écrit sa dernière pièce La Cerisaie en 1904, entre comédie et drame, le spectacle est un succès dès la première représentation.