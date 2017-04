Armand Gatti : "Dans ma famille, les armes sont les livres, les combats sont les mots, la révolution c’est les mots !"

On a appris ce 6 avril la mort d'Armand Gatti, figure majeure d'un théâtre révolutionnaire à la française. Petit florilège d'archives pour entendre cet homme aux mille vies se raconter et dans l'une de ses lectures fleuve qui le caractérisaient.

L'écrivain et homme de théâtre Armand Gatti est mort ce 6 avril 2017 à l'âge de 93 ans. Homme engagé, résistant, déporté, il est connu pour une action militante ininterrompue qui l'a amené, dès les années 1970, à conduire des projets auprès de populations exclues, dans des zones que le théâtre n'investissait pas, en particulier à travers sa fondation "la Parole errante".

Parmi toutes les interventions d'Armand Gatti sur l'antenne de France Culture, voici d'abord une soirée hommage de 1995 au cours de laquelle vous pouvez l'entendre et revivre un peu de ces immenses lectures publiques où il était capable de lire pendant deux ou trois heures d’affilée, tenant ses auditeurs spectateurs sous l’emprise d’une parole puissante et poétique :

Durée : 1h59

En février 2010, il se racontait dans l'émission Hors-champs :

Durée : 44'58

Homme engagé né à Monaco mais qui vient « de l’immigration de Chicago », Armand Gatti raconte son passé de résistant, de journaliste d’investigation, d'homme de théâtre et de cinéaste. Il dit que son engagement lui vient de son père anarchiste italien à qui il doit son idéologie pacifiste :

On connait surtout de lui tout l’itinéraire d’homme de théâtre, mais Armand Gatti fut un grand journaliste d’investigation, notamment après la Guerre où il se rendit dans des camps de réfugiés.

J’ai commencé le journalisme grâce à un ami dans Le Parisien libéré. Je suis devenu journaliste étant donné ce que je pensais, soit mon héritage paternel et tout ce que je venais de vivre. J’ai commencé à faire les tribunaux où tous les criminels de guerre passaient. Je recevais des lettres de lecteurs qui n’étaient pas d’accord avec ce que j’écrivais et qui m’avaient donné un nom : doyen macaroni. Puis, la direction a changé au Parisien. Les animaux ont toujours été ma passion. J’ai proposé de faire des reportages chez les animaux, et je suis devenu dompteur. J’ai reconverti ça en reportage qui s’appelait "envoyé spécial dans la cage aux fauves". J’ai eu le prix Albert Londres à cause de ça. Ça a mis à un certain niveau du point de vue de la profession, et j’ai commencé à voyager. Et c’est là où les choses ont évolué : dans chaque pays, ce n’était pas les criminels de guerre dans des tribunaux que je voyais, mais des dictatures.