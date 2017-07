Avignon 2017 : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Du théâtre, de la danse, des émotions fortes... c'était ce mois de juillet au festival d'Avignon et sur France Culture ! Des fictions en public, des entretiens avec les artistes, des chroniques quotidiennes : à l'antenne, en direct sur facebook, ou en vidéo, voici une sélection des programmes qui vous permettront de (re)vivre ce grand moment de créativité vivante qu'est le Festival. Bonnes écoutes théâtrales ! Alisonne Sinard

LES SPECTACLES D'AVIGNON SIGNÉS FRANCE CULTURE

• Crédits : Stéphane Michaka - Radio France

L'art du grand non. Dans la cour du musée Calvet, Antigone est entrée dans la nuit, accompagnée par les musiciens de l'Orchestre National de France. Dans un texte inédit écrit par Stéphane Michaka d'après Sophocle, elle s'est érigée contre la loi de Créon au risque de sa vie. Réécoutez-la, en son et en vidéo. (Antigone, 1h)

En chantant. Vingt-cinq ans après la disparition d'Yves Montand, que reste-t-il de lui ? Un répertoire considérable et un vibrato régulier, une longue carrière de cinéma, son lien à Simone Signoret, Edith Piaf et Marylin Monroe. Une icône du XXe siècle incarnée et chantée par Lambert Wilson. (Lambert Wilson chante Montand, 2h10)

Ironie du sort. Au départ, un roman israélien, celui de David Grossman. Un acteur de stand-up (Jérôme Kircher), un juge (Wajdi Mouawad), et un bar qui devient la scène de la déchirure existentielle. Le tout sur une musique originale signée Sylvain Cartigny, Joseph Dahan et Colin Russeil, disponible en réécoute et en vidéo. (Un cheval entre dans un bar, 59 min)

Résistance encore. Pendant l'occupation allemande, en Italie, après 1943. Que signifie résister, résister quand on est une femme, et que la violence est omniprésente ? Et que signifie aimer, envers et contre tout, en temps de guerre ? Sur ces questions, les réflexions de Toni Negri dans une pièce inédite. (Gloria, 1h)

Deux mondes face-à-face. Un père et sa fille qui s'aiment et que pourtant tout sépare. L’esprit critique du père est retourné contre lui : les principes auxquels il croyait sont devenus des armes aux mains de sa fille. L’impuissance de deux êtres si proches, si complices, c'est le beau texte que Rachid Benzine a écrit dans le sillage des attentats de novembre 2015. (Lettres à Nour, 1h)

LES ENTRETIENS

• Crédits : Christophe Raynaud De Lage

Caroline Guiela Nguyen, Denis Lavant, Israel Galvan. Comédiens, danseurs, metteurs en scène, artistes du IN et du OFF, ils sont venus au micro d'Olivia Gesbert du 10 au 14 juillet. Processus de création, vision du théâtre et du monde contemporain, de Beckett à la crise économique en passant par le flamenco contemporain, panorama du spectacle vivant. (La Grande Table d'été, 5 x 55 min)

LES SPECTACLES

•

Spectacle après spectacle. Elle a arpenté le IN et le OFF pour donner à entendre, chaque jour, des critiques de spectacle, des temps forts du festival. De Frank Castorf à Zabou Breitman en passant par Olivier Py et Tiago Rodrigues, suivez ici ce parcours de spectatrice avertie. (Le festival d'Avignon par Joëlle Gayot)

Sélection thématique. Esprits de résistance, interactivité sur la scène contemporaine, état(s) de crise(s) et mémoire des lieux : quatre thématiques pour décrypter douze spectacles du IN et du OFF. (Le festival d'Avignon par Alisonne Sinard)

Vous êtes filmés. Ils ont joué au festival d'Avignon et interprètent pour vous un extrait de leur texte, en vidéo, face caméra, les yeux dans les yeux. Vous y croiserez, entre autres, Lambert Wilson, Wajdi Mouawad et Denis Lavant. (Les comédiens d'Avignon en vidéo)

LA CITATION

La citation du jour est de Paul Puaux, directeur du Festival d'Avignon de 1971 et 1979. Au micro d'Emmanuel Laurentin en 1997, il racontait les débuts du festival :

N'oublions pas qu'Avignon devait avoir à l'époque autour de 50 000 habitants, qu'il n'y avait pas la circulation d'aujourd'hui, que l'on pouvait boire tranquillement l'apéritif avec les comédiens sur la place de l'horloge. La plupart de ces comédiens d'ailleurs, parce qu'ils avaient peu d'argent, habitaient chez l'habitant. Tout ça créait des liens qui sont difficiles à retrouver aujourd'hui. On faisait des bals avec les comédiens. Aujourd'hui encore, on trouve des dames assez âgées, qui se rappellent, avec délectation, qu'elles ont dansé dans les bras de Gérard Philipe. Et que c'est le souvenir de leur vie.

Pour terminer, on vous quitte avec un portrait, celui de la Cour d'honneur du Palais du Papes. De 1947 à 2017, voyagez dans cette cité papale devenue un haut du théâtre contemporain, autant convoité que redouté par les artistes. (L'Heure du documentaire, 53 min). Très bel été, à toutes et à tous !