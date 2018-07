Avignon 2018 : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Dix jours de voyage dans la littérature et le théâtre de toutes les époques, de l’Antiquité à aujourd’hui, c'est ce que France Culture vous a proposé cette année encore en direct du plus grand festival au monde de spectacle vivant. Des entretiens, des chroniques, des vidéos, et surtout des fictions dans lesquelles il y eut beaucoup d’amour ! "L’amour, ma seule patrie perpétuelle" écrit Maria Casarès à Albert Camus. Voici une sélection des programmes qui vous permettront de (re)vivre ce grand moment de créativité qu'est le Festival. Bonnes écoutes théâtrales !

LES SPECTACLES D'AVIGNON SIGNÉS FRANCE CULTURE

• Crédits : Christophe Raynaud de Lage / Festival dAvignon

Magnifique. En direct et en vidéo, le rappeur Sofiane a choisi d'incarner un Gatsby d'aujourd'hui, en ce qu'il dit la volonté d’avancer dans une société parfois hostile malgré les obstacles, de dépasser sa condition sociale, de transcender toute fêlure et œuvrer sans cesse pour que les rêves deviennent la nouvelle réalité. Avec l’amour comme seul "moteur". (Le Magnifique, 1h)

Amour hors normes. Le temps d’une soirée unique, Isabelle Adjani et Lambert Wilson ont joué pour France Culture la correspondance amoureuse, artistique et intellectuelle qui relia Albert Camus et Maria Casarès jusqu’à la veille de la mort de l’écrivain. Une rare expérience du temps, et de l'épaisseur de l'absence. (Notre éternel été : Albert Camus, Maria Casarès, Correspondance 1944-1959, 1h)

Ralentir l'oubli. Le 14 juillet, la cour du Musée Calvet a résonné des mots qu'ont échangés l'écrivain Mathieu Riboulet et l'historien Patrick Boucheron dès janvier 2015, après les premiers attentats. Des mots forts, en ce jour de fête nationale marquée elle aussi par le tragique, afin de "s’ôter du crâne cet engourdissement du désastre". (Prendre dates, Paris 6 janvier - 14 janvier 2015, 2h)

Écrits de résistance. "Un souvenir est un pont qui se tend vers le passé, un pont de bois fragile, prêt à s'écrouler" écrit Asli Erdoğan dans un texte de 2009 lu par Amira Casar. Cette forte voix d'opposition au pouvoir turc, qui fut emprisonnée, est aujourd'hui exilée. (Voix d'auteurs : Asli Erdoğan, 1h)

Morte compulsive. Quand Elfriede Jelinek s'empare du mythe d'Eurydice, ça donne un mélange de discours politiques, théories psychanalytiques, paroles toute faites, langages publicitaires et autres embrigadements de la langue. Qui finissent par délivrer une femme de son aliénation terrestre. (Ombre (Eurydice Parle), 1h)

Si contemporain ! Une nouvelle traduction, et le jeu des étudiants acteurs de la 78e promotion de l'ENSATT, pour faire entendre la modernité des vers d'Ovide. Une belle épopée d'il y a 2 000 ans, qui nous raconte le monde. (Les Métamorphoses d'Ovide, 1h)

LES SPECTACLES DU IN ET DU OFF

• Crédits : Jean-Luc Beaujault / Sylvain Bouttet

Christophe Rauck, Phia Ménard, Maxime Taffanel, etc. Mythes, genre, théâtre documentaire, changement climatique, voilà quelques-uns des thèmes avignonnais que la Grande table d'été a traités avec des metteurs en scène, des comédiens, des chorégraphes... Se raconter au micro de Maylis Besserie, c'était du 16 au 20 juillet en direct du festival. (La Grande Table d'été, 5 x 55 min)

Critique. À partir de ses expériences de spectatrice avisée, Joëlle Gayot a partagé chaque jour quelques-uns de ses enthousiasmes. Et transmis un peu du pouls du Festival, autour de spectacles parfois très dérangeants signés Thomas Jolly, Julien Gosselin, Madeleine Louarn, ou Milo Rau. (Le festival d'Avignon par Joëlle Gayot)

LES VIDEOS

• Crédits : C. Renard - Radio France

Textes. Ils ont joué au festival d'Avignon et interprètent pour vous un extrait de leur texte, en vidéo, face caméra, les yeux dans les yeux. Vous y croiserez, entre autres, Achille ou Katelijne Damen, Eric Challier ou Tartuffe. (Avignon 2018 : les textes)

Gestes. Des bras levés au-dessus de la tête, des vrilles avec appui sur un mur, un pas martial très "masculin"... Des mouvements et leurs sens, montrés et expliqués par ceux qui les portent sur les scènes d'Avignon. (Avignon 2018 : les gestes)

LA CITATION

Il y a quelques semaines, nous vous avions consultés pour savoir quelle était votre tirade de théâtre préférée. Et vous aviez cité Racine, Molière, Musset... mais surtout le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, à deux reprises ! Alors voici quelques vers de la tirade du "non-merci", acte II scène 8, que vous avez plébiscitée :

Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s’en fait un tuteur en lui léchant l’écorce, grimper par ruse au lieu de s’élever par force ? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers ? Se changer en bouffon dans l’espoir vil de voir, aux lèvres d’un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ? Non, merci. Déjeuner, chaque jour, d’un crapaud ? Avoir un ventre usé par la marche ? Une peau qui plus vite, à l’endroit des genoux, devient sale ? Exécuter des tours de souplesse dorsale ?… Non, merci. [...]

Pour terminer, on vous laisse avec Thyeste de Sénèque qui a été présenté dans la Cour d'honneur dans une mise en scène remarquée de Thomas Jolly. Avec cette épineuse question scénographique : comment représenter un homme qui a mangé ses enfants ? Réponse en vidéo... Très bel été, à toutes et à tous !