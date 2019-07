Avignon 2019 : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

l'édition 2019 du plus grand festival de spectacle vivant au monde touche à sa fin et France Culture vous y a accompagné pendant un peu plus de dix jours, avec des fictions en sons et parfois en images (comme l'excellent La Mort d'Achille de Wajdi Mouawad), des entretiens avec les artistes majeurs de l'année, des papiers critiques, des vidéos tournées sur place. Le Festival comme si vous y étiez, vous pouvez le poursuivre grâce à cette sélection complète de nos programmes consacrés à Avignon. Car souvenez-vous que les œuvres littéraires, théâtrales, musicales peuvent changer nos vies ou les inspirer profondément, alors bonnes écoutes !

LES SPECTACLES D'AVIGNON SIGNÉS FRANCE CULTURE

Notre Odyssée. Un poème dramatique pour quatre voix, celle d’Achille, le grand héros de l’Illiade d’Homère, avec Priam, Hector et Thétis. Ecrit par Wajdi Mouawad, ce texte inédit fait la passerelle entre les Grecs de cette époque éloignée et les violences contemporaines, écho de cet instant où tout s’effondre dans l’ivresse du sang et la démesure de la bestialité. Comment vivre après la mort du dernier des héros, incarné ici par Sofiane Zermani ? (La Mort d'Achille, 1h)

Mary Shelley. L'inventrice du roman fantastique avec Frankenstein ou le Prométhée moderne en 1818, et du roman de fin du monde avec Le Dernier Homme en 1823, nous parle seule, sur la scène d’un monde qui l’a célébrée, puis désertée, entourée des voix de ses compagnons vivants et morts, réels ou imaginaires. Une sorcellerie verbale construite par Hélène Frappat à partir de cadavres de mots, de sensations, de souvenirs… (Mary Shelley, une fiction, 1h)

Humour vengeur. Ecoutez Thomas Bernhard exercer sa détestation pour des jurés, des organisateurs, des notables allemands ou autrichiens sous prétexte de parler de tous les prix littéraires qu’il a reçus. C'est Laurent Poitrenaux qui se fait la voix féroce et drôle du grand auteur autrichien, 30 ans après sa mort, dans ces textes inédits. (Mes prix littéraires, 1h)

Actrices et acteurs. "Faut arrêter de vouloir diriger, vouloir donner des indications de jeu. La seule indication, à donner à un acteur… c’est l’adresse du théâtre" : Mohamed El Khatib a inauguré sa série de portraits d’acteurs et d’actrices qui ont marqué le théâtre ou le cinéma français, figures à la fois fascinantes et inquiétantes, par une lecture avec Eric Elmosnino. (Les Acteurs français, portrait n°1 : l’acteur fragile, 1h)

Un écrivain a disparu. Entre théâtre documentaire, roman policier et autofiction, Benjamin Walter de Frédéric Sonntag est le fruit de son investigation à travers l’Europe, sur les traces d'un écrivain talentueux parti sans laisser d'adresse en 2011. Un périple d’Helsinki à Lisbonne sous la forme d’une enquête policière, qui se transforme petit à petit en quête existentielle et en énigme littéraire. (Benjamin Walter (traversée), 1h)

LES SPECTACLES DU IN ET DU OFF

Macha Makeïeff, Charles Berling, Faustin Linyekula, etc. Sur le plateau de la Grande table d'été à Avignon, des acteurs, des metteurs en scène, danseurs, plasticiens, etc. sont venus présenter leur travail et leurs créations pour le festival 2019. L'occasion d'échanger en détail sur les sujets qu'ils abordent, qu'il s'agisse de Simone Weil ou de Cuba, d'Oedipe ou des abeilles. (La Grande table d'été, 5 x 1h10)

Oeil critique. Coups de cœur, malaise, émotions... Du 11 au 21 juillet, Arnaud Laporte a partagé engouements et réserves sur les spectacles du Festival 2019 dans une chronique quotidienne qui a traité entre autres des spectacles de Maëlle Poesy, Tommy Milliot, ou Arnaud Rebotini. (Le Festival d'Avignon par Arnaud Laporte)

LES VIDEOS

Qu'est-ce que le théâtre ? Qu'est-ce qu'une héroïne, un héros ? Tournées sur place et complétées par des archives, nos vidéos d'Avignon 2019 posent quelques questions d'envergure concernant le théâtre, ou vous permettent de découvrir l'avant-gardiste Meng Jinghui, et Souleymane Sylla pour sa "grande leçon" d'Homère. (Au Festival d'Avignon)

LA CITATION

Invitée de la Grande table d'été à Avignon, la comédienne Myriam Boyer a raconté à l'antenne comment elle avait construit son personnage sensible et fort d’ouvrière qui décide de s’engager en politique dans le spectacle Louise au parapluie :

J'ai travaillé ce personnage comme je travaille tout le temps. Je suis assez solitaire, je fonce avec mon personnage, j'essaye de le trouver. Et je trouve que plus ça semble simple, plus c'est compliqué en réalité. Il faut aller le chercher très loin. Et en plus mes personnages sont souvent des femmes très fortes, de caractère. Et ça me plaît.

Cette Session spéciale Avignon 2019 s'achève avec un autre tour d'horizon du Festival, celui de notre critique de La Dispute Lucile Commeaux qui, dans une tribune parue en ligne, recensait certains spectacles trop explicatifs à son goût, et par là-même moins engagés qu'ils ne le souhaiteraient. Faites-vous votre propre opinion... Très bon été à toutes et à tous !