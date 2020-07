Avignon 2020 : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Cet été, les voix des comédiens n'ont pas pu résonner dans la cour d'honneur du Palais des papes pour le Festival d'Avignon, grand rendez-vous annuel du monde du théâtre qui devait se tenir du 3 au 23 juillet. Mais cette 74e édition ne disparaît pas pour autant ! C'est en effet à ces mêmes dates que France Culture et le reste de l'audiovisuel public ont choisi de proposer des fictions, captations, lectures en direct, masterclasses et documentaires pour une programmation spéciale intitulée "Un rêve d’Avignon". "Loin des cigales et du mistral, depuis la Maison de la radio, France Culture propose ainsi pendant trois semaines des enregistrements en direct sans public, des rediffusions des meilleurs moments enregistrés dans le jardin du Musée Calvet, des entretiens avec des artistes, acteurs et metteurs en scène invités du Festival au fil des éditions", explique Blandine Masson, conseillère des programmes de fiction de France Culture. Des créations, des entretiens intimes, des vidéos inédites, des lectures passionnées et des sélections d'archives spéciales Avignon : vous retrouverez dans cette session de rattrapage de quoi assouvir votre soif de théâtre, comme si vous y étiez. Bonnes écoutes !

LES CREATIONS

Vade-mecum poétique. Depuis l'an dernier, nous avons enfin accès à l'entièreté de la correspondance de Rainer Maria Rilke avec Franz Xaver Kappus, un lieutenant autrichien qui hésitait entre poursuivre une carrière militaire ou embrasser la vie d'artiste : interrogations pleines de désarroi du jeune homme qui rêve de poésie et précieux conseils de son aîné, écrivain au talent reconnu. Les mots de Rainer Maria Rilke se trouvent renforcés dans leur sagesse, bienveillance et humanité, dans une interprétation d'Eric Caravaca et Grégoire Leprince-Ringuet. (Lettres à un jeune poète, 59 min)

Hymne à la résistance. Girl, d'Edna O'Brien, s’inspire de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, où l'autrice se glisse dans la peau d’une adolescente nigériane. Depuis l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de l’école, on vit avec elle, comme en apnée, le rapt, l’arrivée dans le camp, les mauvais traitements, et son mariage forcé à un djihadiste. Une œuvre-hymne à la vie et à la résistance, portée notamment par la voix de Barbara Hendricks, qui aurait dû résonner dans la cour d’honneur. (Girl, 1h28)

Ciel étoilé. En direct du studio 104, la musique du trompettiste Erik Truffaz et la voix de la comédienne Sandrine Bonnaire s’accordent pour évoquer l’errance et la déambulation très personnelles d’un écrivain poète à travers la ville. Comme deux complices dans un road-movie, ils interprètent à merveille La Clameur des lucioles du poète Joël Bastard. (La Clameur des lucioles, 59 min)

E arrivato Nino ! En six tableaux oniriques mis en musique, l'écrivain italien Stefano Massini revisite de manière poétique la vie du compositeur attitré de Federico Fellini et son amitié avec le réalisateur de La Dolce Vita dans Une vie de Nino Rota, un concert-fiction inédit. (Une vie de Nino Rota suivi de Point d'interrogation, 1h21)

Chant d'exil. Le roman d'Aslı Erdoğan, Requiem pour une ville perdue, est un récit livré à la mémoire d’une solitude, celle de l’autrice au cœur de son pays perdu : la Turquie. On y trouve la quintessence de son œuvre, qui parvient à susciter chez le lecteur le sentiment qu’il n’est plus que vibration face à un pays, en exil. Réécoutez cette bouleversante interprétation dans les voix de Noémie Lvovsky et Anne-Lise Heimburger. (Requiem pour une ville perdue, 59 min)

Grumberg à l'honneur. Soirée comme un salut adressé au grand écrivain et dramaturge Jean-Claude Grumberg, l'auteur a choisi de faire entendre La Plus précieuse des marchandises, un conte dans lequel il évoque pour la première fois les camps de la mort où ont été assassinés son père et son grand-père. Sa fille, Olga Grumberg, en est la seule interprète, accompagnée par la musique originale d’Eric Slabiak. ("Voix d'auteurs" avec la SACD, Jean-Claude Grumberg, 1h58)

LES MASTERCLASSES

Souvenirs de planches. De son quartier de Marseille aux plateaux de cinéma au côté de son complice de toujours Robert Guédiguian, Ariane Ascaride raconte son parcours de comédienne, les cours au Conservatoire, sa manière de travailler un personnage et son besoin d’évasion par la lecture. (Les Masterclasses, 58 min)

Valère Novarina, entre les mots. Il y a trois ans, l'écrivain était l’invité du Festival d’Avignon pour la création dans la cour d’honneur du Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini. Nous pénétrons grâce à cette masterclasse dans les arcanes de l’œuvre littéraire, plastique et théâtrale de l’artiste total Valère Novarina. Il y raconte le chemin jusqu’à l’écriture, son rapport au langage et sa vision du travail. (Les Masterclasses, 59 min)

LES SELECTIONS

On y danse… Maurice Béjart, Pina Bausch, Jan Fabre... Invités sur la scène emblématique du Festival d'Avignon, ces chorégraphes européens ont bousculé les codes de la représentation théâtrale de ce grand rendez-vous culturel français. Bouquet d'émissions sur les grands danseurs du Palais des papes. (Et Avignon se mit à danser : 5 grands chorégraphes dans la cour d'honneur)

Du bruit à Avignon ! A travers cinq pièces restées dans les annales du Festival pour avoir profondément divisé le public et la critique, rejouant sans fin la bataille des Anciens et des Modernes, nous vous proposons de vérifier cet adage à travers une sélection d'archives qui font revivre de brûlantes controverses qui ont enflammé les étés avignonnais de 1968 à 2011, des provocations du Living Theatre à celles de Vincent Macaigne. (Quand Avignon se met à huer : 5 pièces à scandale)

Révélations. Figures du théâtre contemporain, c'est sur les tréteaux d'Avignon qu'ils ont véritablement éclos. James Thierrée, Julien Gosselin, Thomas Jolly, Emma Dante, Maëlle Poésy et Caroline Guiela Nguyen : ces jeunes metteurs en scène ont apporté un souffle nouveau au Festival. Car la cour d'honneur d'Avignon a ce pouvoir de donner au nom des metteurs en scène qui la pratiquent un écho retentissant. (La jeune garde d'Avignon : 6 metteurs en scène révélés par le Festival)

LES VIDEOS

Guerrière de l'écriture. Fille de la campagne irlandaise, elle est devenue l'une des romancières majeures du XXe siècle. Alors qu'est diffusée une lecture de son roman Girl dans le cadre du festival d'Avignon sur France Culture, voici le parcours d'Edna O'Brien, qui reste à près de 90 ans une guerrière de l'écriture, en images et en sons. (Edna O'Brien, guerrière de l'écriture, 5 min)

Tuto jeune poète. En conseillant un jeune poète en 1903, Rainer Maria Rilke a écrit un monument de philosophie, un manuel spirituel. Voici comment il peut vous guider vous aussi sur le chemin de l’écriture, et de l’existence, alors que sont lues ses Lettres à un jeune poète dans le cadre d'"Un Rêve d'Avignon". (Rilke : quatre conseils aux jeunes poètes, 5 min)

LA CITATION

Alors que l'édition 2020 n'allait pas avoir lieu, Arnaud Laporte s’entretenait avec Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon. L'occasion d'échanger avec lui, à chaud, sur cette situation difficile, d'en savoir plus sur quelques-uns des spectacles qui seront reprogrammés au mois d'octobre, de revenir sur un parcours riche d'écriture et de mises en scène et, enfin, de parler encore et toujours de la magie d'Avignon :

La cour du Palais des papes est une machine étrange. Elle est faite pour détruire le théâtre bourgeois et elle y réussit chaque année assez bien. Elle enlève tous les napperons, les rideaux, les tables de nuit et tout ce qui est inutile. Et il n'y a plus que l'homme et sa parole et la parole du poète. Mais ceux qui ont vécu la cour comme acteur (...), l'ont vécue comme un choc de titans. La demande de ces 2 000 personnes, la présence de ces fantômes, la présence du ciel met l'acteur dans une aventure intérieure unique. C'est très, très beau toujours d'entendre les acteurs parler de la cour parce qu'on est à l'endroit de l'indicible. L'expérience qu'ils ont vécue, c'est pas le petit théâtre de chambre. Là, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est purement du sacré.

Cette Session de rattrapage spéciale Avignon un peu particulière s'achève, mais vous pouvez retrouver tous les programmes du "Rêve d'Avignon" de France Culture ici, avec d'autres lectures, créations et masterclasses à découvrir et redécouvrir. Très bon été à toutes et à tous !