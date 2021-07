Avignon 2021 : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

Le Festival d'Avignon s'achève et, comme tous les ans (même en confinement !), France Culture y a été étroitement associée à travers ses émissions, au premier rang desquelles des fictions enregistrées sur place en public dans le jardin du Musée Calvet. De la poésie, du théâtre, de la littérature et de la philosophie étaient au menu de cette programmation, comme une invitation au voyage entre l’Afrique et l’Europe, entre le passé et le présent, le masculin et le féminin, le patrimoine et l’extrême contemporain. Car la littérature, et la fiction plus encore, permet à celui qui invente comme à celui qui lit ou écoute de voyager dans tous les corps et toutes les âmes, dans tous les temps et tous les genres. A ce bel ensemble où se sont croisés Omar Sy, Franz Kafka, Irène Jacob, Charles Baudelaire ou encore Fabrice Luchini s'ajoutent plusieurs entretiens avec les artistes, ainsi que des vidéos pour suivre le travail de quelques créateurs. Bonnes écoutes !

LES CREATIONS

• Crédits : Barbara Buchmann-Cotterot

Humanité bouleversée. Le comédien Omar Sy donne vie et voix au destin tragique d’Alfa, jeune paysan d’Afrique enrôlé comme tirailleur sénégalais et envoyé dans les tranchées de la Grande Guerre. David Diop a reçu l’International Booker Price 2021 et le prix Goncourt des lycéens pour ce roman. (Frère d'âme, 58 minutes)

Lettres d'au revoir. Par le biais de sa correspondance mais aussi de la nouvelle de Raymond Carver Les Trois Roses jaunes, les derniers moments du dramaturge Anton Tchekhov, malade et déclinant "le sourire aux lèvres" alors que sa pièce La Cerisaie triomphe à Moscou. (Un jardin tout blanc, 58 minutes)

Samsa la bête. Et si le monstre n’était pas forcément là où l’on pense ? La musique onirique de Syd matters et la voix de Micha Lescot portent ce récit de Kafka où tout est perçu par le prisme d’un être que personne ne veut ni voir ni entendre. (La Métamorphose, 58 minutes)

"Hélène après la chute". L’auteur, metteur en scène et comédien Simon Abkarian compose une variation inédite autour de la tragédie : "Il ne s’agit pas ici d’une altercation psychologique. Lorsque Hélène et Ménélas se retrouvent, ils sont déjà défaits. Ces deux lutteurs malades de questions ne veulent pas guérir sans comprendre la fièvre qui les consume. La parole est acérée et les mots rangés en ordre de bataille s’affrontent sans merci." (Voix d'auteur Simon Abkarian, 59 minutes)

Luchini mêle Baudelaire à Nietzsche. "Oser lire ce philosophe, Nietzsche, m’est arrivé par le biais d’un ami, Stanislas Wails, qui m’a encouragé et aidé au montage. Nietzsche est certainement le seul philosophe intrinsèquement littéraire. N’étant pas philosophe, je le mets en dialogue imaginaire avec un artiste de génie, Baudelaire", raconte Fabrice Luchini. (Nietzsche et Baudelaire, 57 minutes)

LES ENTRETIENS

• Crédits : Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Nicole Garcia. "Les personnages de Marie NDiaye ne se racontent pas, ils racontent ce qu'ils sont" dit la comédienne pour évoquer son personnage dans Royan - La Professeure de français, monologue que l'autrice a écrit spécialement pour elle et qu'elle présentait à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. (La Grande Table d'été, 42 minutes)

Omar Sy. Le comédien raconte comment il est entré dans le livre Frère d'âme, dont il avait beaucoup entendu parler, et combien ce fut un choc. : "J'ai vraiment pris une gifle. C'est la première fois que je rentrais dans une guerre. Ce voyage m'a perturbé." (L'Invité(e) des Matins d'été, 18 minutes)

Tiago Rodrigues. Récemment nommé pour succéder à Olivier Py à la tête du festival d'Avignon, le dramaturge et metteur en scène venait présenter La Cerisaie, son nouveau spectacle adapté d'une pièce de Tchekhov, présenté dans la Cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. (La Grande Table d'été, 42 minutes)

Olivier Py et Anne-Cécile Vandalem. Le directeur du Festival d'Avignon et la metteuse en scène et comédienne parlent de leur spectacles respectifs, Hamlet à l'impératif et Kingdom, tous deux en écho, à leur façon, avec la thématique du festival cette année : "Se souvenir de l'avenir". (L'Invité(e) des Matins d'été, 18 minutes)

Zabou Breitman. Doublement présente à Avignon avec ses pièces Dorothy et Thelonius et Lola, comédienne dans l'une, metteuse en scène de l'autre, Zabou Breitman revient dans cet entretien sur sa manière singulière de créer et d'adapter au théâtre des œuvres auxquelles on ne penserait pas. (La Grande Table d'été, 42 minutes)

LES VIDÉOS

Grande et petite histoire. Avec David Diop, l'auteur de Frère d'âme, et Omar Sy qui en faisait la lecture, retour sur un texte fort qui cherche à faire éprouver, de l'intérieur, ce qu'ont pu ressentir les tirailleurs sénégalais envoyés au front de la Première Guerre mondiale. (Omar Sy, dans la tête d'un tirailleur sénégalais, 4'35)

Multiplier les visages. Au festival d'Avignon, la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen exprime à quel point elle souhaite porter haut les questions de la représentation de toutes les diversités sur les planches de théâtre. (De l'urgence d'une plus grande diversité au théâtre, 3'10)

Vies parallèles. Le seul en scène "Une vie sur mesure", joué au festival d'Avignon OFF, est une plongée dans les pensées d'un enfant puis adolescent décalé et passionné de batterie. Un regard drôle et touchant sur la différence autistique. (Le théâtre pour appréhender l'autisme, 4'09)

LA CITATION

Elle est de Sébastien Benedetto, président d'"Avignon, festival et compagnies" qui gère le festival OFF. Tout à la joie début juillet de retrouver le public en proposant 1 070 spectacles, il dessinait déjà des pistes pour les années à venir :

Ce qui est important c'est de garder cette ouverture, cette diversité du OFF, c'est son ADN. Il n'y a pas de sélection artistique, je pense que c'est important. Mais nous devons faire un travail sur nous-mêmes et sur nos conditions d'accueil. Et je pense que cela passe par une réduction du nombre de spectacles. Nous devons travailler sur un festival plus raisonnable, plus ancré sur son territoire, remettre l'artiste au centre du travail et lui permettre d'être accueilli dans de meilleures conditions dans les théâtres. Cette année réduite pourrait être un exemple pour le festival de demain.

Cette Session de rattrapage spéciale Avignon est terminée, mais si vous voulez poursuivre avec un peu d'histoire, nous vous emmenons aux origines du festival grâce à ce "Concordance des temps" consacré à son créateur Jean Vilar et à son ambitieux projet : "Provoquer, surprendre, réveiller, irriter, même dans les classes populaires, le goût assoupi du savoir et de la connaissance par le théâtre". Très bon été à toutes et tous !