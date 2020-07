Avignon, écrin de choix pour monstres sacrés

2020, le festival n'aura pas lieu.. Après le Festival de Cannes en mai, c'est au tour du Festival d'Avignon de tirer le rideau. Créé en 1947 sous le nom de la "Semaine d'art en Avignon", le grand rendez-vous annuel du monde du théâtre devait se tenir du 3 au 23 juillet. Mais cette 74e édition ne disparaît pas totalement. C'est en effet à ces mêmes dates que Radio France et France Télévisions ont choisi de proposer de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, masterclasses et documentaires pour une programmation spéciale intitulée "Un rêve d’Avignon". Pour sa part, et pour continuer à "rêver d'Avignon", franceculture.fr vous invite aussi à découvrir une sélection d'archives issues de nos émissions. Ici, retour sur le parcours et l'œuvre de cinq personnalités emblématiques du monde du théâtre des années 1950 à nos jours qui, par leurs interprétations, ont marqué l'histoire du Festival, y laissant une empreinte profonde dans les mémoires des spectateurs, et un héritage majeur pour les générations de comédiens qui les ont suivis.

Gérard Philipe, "Le Cid", 1951

En 1951, Gérard Philipe n'a que 28 ans, mais il est déjà une star de cinéma adulé du public grâce aux rôles de jeune premier au sourire irrésistible qu'il collectionne depuis Le Diable au corps en 1947. C'est pourtant modestement qu'il va voir Jean Vilar qui prépare la 5e édition du Festival. Ce dernier lui propose de rejoindre la troupe du TNP qui compte déjà en son sein de jeunes talents comme Jeanne Moreau, Maria Casarès, Monique Chaumette, Michel Bouquet ou Sylvia Monfort, et lui confie dès cet été-là le rôle de Don Rodrigue dans Le Cid de Corneille et celui du Prince de Hombourg de Kleist. Il n'existe pas d'enregistrements de ces spectacles, ou alors de très brefs extraits. La démarche de Jean Vilar au sein du TNP reposait sur l'idée que le spectacle vivant était fait pour des spectateurs vivants, et par conséquent il était opposé à toute idée de captation. Il ne nous est possible de retrouver le talent d'interprète de Gérard Philipe, en dehors de ses films, qu'au travers des enregistrements que l'acteur a fait de Pierre et le loup de Serge Prokofiev et du Petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry.

En 2019, au micro d'Olivia Gesbert, l'écrivain Jérôme Garcin, auteur du Dernier hiver du Cid (Gallimard, 2019), retraçait la naissance et la fin du mythe Gérard Philipe :

Maria Casarès, "Macbeth", 1956

"Je pense à Casarès et je saurai écrire", écrivait Bernard-Marie Koltès. Née en Galice mais exilée en France dès le début de la guerre d'Espagne, Maria Casarès (1922-1996) s'est imposée comme une immense actrice dans tous les registres, comique ou dramatique, classique –inoubliable Phèdre, Chimène ou Elvire - ou contemporain - elle prend part à la création de la pièce controversée de Jean Genet, Les Paravents en 1966. Pensionnaire de la Comédie-Française de 1952 à 1954, Jean Vilar la repère et l'invite à rejoindre la troupe du TNP. Deux ans plus tard, pour le 10e Festival d’Avignon, c'est sous sa direction qu'elle jouera Lady Macbeth de Shakespeare. La grande scène de somnambulisme est révélatrice de l'engagement physique dont Casarès savait faire preuve, de sa déclamation et de son timbre de voix si singulier. La presse de l’époque la compare à "une torche embrasée qui réveille les échos moyenâgeux des pierres du Palais des Papes." La jeune comédienne épouse alors avec fougue l'idéal de Vilar de revivifier l'essence du théâtre grec : rassembler pour aiguiser la réflexion citoyenne. Sur les gradins d'Avignon se côtoient à cette époque toutes les classes sociales.

Mais Maria Casarès est un électron libre, au grand regret de Vilar, la comédienne quitte la troupe en 1959. Elle ne cessera dès lors d'être sollicitée par les créateurs les plus talentueux de l’avant-garde de son temps : de Maurice Béjart, qui lui écrit le ballet Nuit Obscure pour la Cour d’honneur en 1968, à Patrice Chéreau qui lui confie le rôle d'Ase dans Peer Gynt d'Ibsen en 1980.

Cette série d'émissions propose d'explorer le parcours exceptionnel d'une actrice qui a traversé la vie théâtrale des années 1940 jusqu'au milieu des années 1990.

Michel Piccoli, "Le Conte d'hiver", 1988

Pour la première fois de sa carrière, à 62 ans, Michel Piccoli foule les planches de la Cour d'honneur. Dans une mise en scène de Luc Bondy, et pour quatre représentations seulement, l'acteur joue Shakespeare parmi une distribution prestigieuse, qui rassemble notamment les comédiennes Bulle Ogier et Nada Strancar. Pour cette interprétation du rôle de Leontes, l'acteur sera longuement ovationné. Dans un entretien à Libération le 25 juillet 1988, il confiait à propos de cette première expérience au Festival : "Je suis un acteur complètement puceau ici. J’aurais dû venir plus souvent, mais je suis un solitaire, je n’aime pas les coteries. Au début, j’avais peur du volume de la Cour. Je suis allé vérifier comment on entendait du premier et du dernier rang : on peut presque chuchoter et se faire entendre. Pour moi, ce n’est pas du plein air, mais un lieu clos avec juste un rectangle de ciel au-dessus de nos têtes. Ce qui m’émeut en jouant là, c’est que j’ai travaillé avec Jean Vilar."

Dans cette série d'entretiens accordés à Laure Adler en 2006, Michel Piccoli évoquait son admiration pour Shakespeare, "un des plus grands auteurs dramatiques de tous les temps", mais aussi selon lui un "immense farceur", l'auteur anglais étant "capable d'ajouter, après des délires de parole et de douleurs un "Ne vous inquiétez pas, tout cela n’est que du théâtre" à la fin de sa pièce.

Patrice Chéreau, "Hamlet", 1988

Figure essentielle du paysage artistique français depuis la fin des années 1960, Patrice Chéreau, disparu en 2013, a mis en scène des dizaines de pièces de théâtre, d'opéras, et réalisé plusieurs longs-métrages parmi lesquels L'Homme blessé ou La Reine Margot. Sa première création remarquée au Festival d'Avignon en 1988 est un Hamlet qui fera date, notamment grâce à l’interprétation de Gérard Desarthe qui donne au jeune prince fou une intensité nerveuse, voire brutale. Et dynamite le fameux monologue en descendant le jouer directement face au public. Aux côtés de Desarthe, les jeunes Robin Renucci et Marianne Denicourt tiennent respectivement les rôles de Claudius et d’Ophélie.

Chéreau, dans un parti-pris de déclamation radical, fait crier leur texte assez fort aux rôles masculins - à l’exception de Hamlet - aux antipodes de tout romantisme. Richard Peduzzi, scénographe et collaborateur de toujours de Chéreau, a pour sa part laissé nue l'architecture de la Cour d’honneur, l’éclairant à peine, de façon à la faire apparaître comme une forteresse. Le seul "décor" de ce Hamlet inoubliable consiste en un assemblage de planches qui couvre la scène. Tantôt croûte terrestre, parquet mouvant d’une salle du château d'Elseneur ou encore plateau instable d’un jeu d’échecs, ce sol va littéralement s’ouvrir sous les pas des protagonistes au fur et à mesure que se noue le drame.

Ariane Mnouchkine, "Tartuffe", 1995

En 1995, dans un contexte international marqué par la montée en puissance de l'islamisme en Algérie et la guerre en Bosnie, Ariane Mnouchkine, qui n'a encore jamais monté de pièce de Molière, choisit Tartuffe car la pièce lui semble la plus adaptée pour dénoncer l'intégrisme, l'intolérance religieuse et ses hypocrisies.

"Pour Molière, Tartuffe est le diable", rappelait la metteur en scène lors d'une conférence de presse. Prenant l'auteur du XVIIe siècle au mot, elle en fait un personnage monstrueux, lui prêtant les traits caricaturaux d'un intégriste islamiste entouré d'une bande de disciples zélés. Dans cet entretien avec Laure Adler en 2014, Ariane Mnouchkine se souvient des réactions que la pièce a suscité à Avignon au moment de sa création en 1995 :

A Avignon, ce Tartuffe a déclenché la peur. Je me souviens que les gens avaient tellement peur que la pièce ne déplaise aux intégristes du coin qu'une partie du public a refusé cette proposition, parce qu'elle n’était pas "politiquement correcte". L’utilisation du concept de dieu pour prendre le pouvoir faisait peur aussi. Alors que pour moi, c'était évident, pour que le public comprenne la force de cette pièce, pour qu'elle nous touche encore, qu'il fallait la transposer dans un pays où les mariages forcés sont encore coutumiers, et toujours aussi atroces.

