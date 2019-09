Bulle Ogier : "Marguerite Duras était une amie de cœur extraodinaire."

Pour ce dernier entretien d'"A voix nue", Bulle Ogier relate ses expériences de comédienne sur scène. Au milieu des années 1970, elle a travaillé avec Marguerite Duras au théâtre pour sa pièce Des journées entières dans les arbres. Marguerite Duras, dont Bulle Ogier était très proche, a été "une amie de cœur" avec laquelle elle a partagé "des secrets de jeunes filles". Elle évoque pudiquement le décès tragique en 1984 de sa fille également comédienne, Pascale Ogier, et la force qu'elle a su trouver pour jouer sur scène le soir même Savannah Bay une autre pièce de Duras : "Je ne pense pas que j'aurais jouer une autre pièce si ça n'avait pas été Marguerite, parce qu'elle était là et c'était une manière de ne pas devenir fou. Marguerite était aussi un soutien."

Bulle Ogier évoque les grands metteurs en scène avec lesquels elle a travaillé comme Luc Bondy ou Claude Régy qui recherche selon elle "la musique des mots" et dit à ses acteurs non pas d'incarner mais de "flotter".

Je me disais que si je continue à faire des films comme ça les uns derrière les autres, parce qu'à ce moment-là j'en faisais quand même deux ou trois par an, je vais me répéter, je vais faire du Bulle Ogier, ça va être la même chose... C'est formidable cette opportunité de revenir au théâtre ça fait cinq ans que je n'ai pas été au théâtre. J'ai dit tout de suite oui à Jean-Louis [Barrault] connaissant Le Barrage contre le Pacifique, la pièce Des journées entières dans les arbres était tirée de ce livre. C'était un projet qui me faisait plaisir.