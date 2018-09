Cinéma, essai, exposition... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un essai sur la musique pop, une exposition, un roman, un film. Bonnes découvertes !

"Le dernier jour du jeûne" et "l'envol des Cigognes" de Simon ABKARIAN, un spectacle "flamboyant et couillu"

• Crédits : Théâtre du soleil

Simon Abkarian poursuit une carrière hors-norme, aussi à l’aise dans Casino Royale que devant la caméra de la regrettée Ronit Elkabetz. Il revient au Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine où il fit ses débuts pour y proposer un diptyque qu’il a écrit, met en scène et interprète. On va y suivre les histoires tumultueuses d’une famille méditerranéenne, entre paradis perdu, guerre et exil.

L'avis des critiques :

Il mélange une histoire familiale qui pourrait être celle d’une série avec de la tragédie antique. C’est tellement bien joué qu’on entre dans cette famille. C’est fleuri, claudélien. C’est flamboyant, grandiloquent, pêchu… et couillu. Fabienne Pascaud

On a le sentiment d'un théâtre qui nous est offert avec générosité. J'ai eu un moment de faiblesse au début de la deuxième partie, dont le début est un peu laborieux avec plus de naïveté. Mais on est pris par cette histoire et par ces comédiens. Philippe Chevilley

C’est très impressionnant comme projet. J’ai eu du mal au début à rentrer dans ce langage fleuri. Il y a quand même des passages extrêmement lyriques et des effets de répétition dans ce théâtre qui m’épuisent un peu. Lucile Commeaux

"Le dernier jour du jeûne" et "L'envol des cigognes" diptyque de Simon ABKARIAN du 5 septembre au 14 octobre 2018 // Théâtre du Soleil

“Dialectique de la pop”, d’Agnès Gayraud, un ouvrage référence sur la pop

• Crédits : La découverte

Agnès Gayraud est philosophe et musicienne, à moins que ce ne soit l’inverse. C’est en tous cas cette double approche qui lui permet de livrer un ouvrage aussi passionnant. Objet de toutes les condescendances, la pop y est ici interrogée avec tout le sérieux et la légèreté nécessaires. Si la figure est acrobatique, le résultat est à la hauteur de la beauté simple du titre.

L'avis des critiques :

C’est un vrai ouvrage de philosophie, d’esthétique, à la vocation heuristique. Je retrouve sa passion pour cette musique. La schizophrénie est résolue entre sa fascination pour la pop et celle pour un philosophe qu’elle admire énormément. Olivier Lamm

On s’attaque à une montagne dont on ne sait pas si on va gravir le sommet, mais c’est passionnant. Ce n’est pas forcément un livre qui s’adresse à tout le monde. Elle ferraille avec ses idées en donnant au livre beaucoup de passion. Pascaline Potdevin

J’aimerais enlever des passages pour garder tout ce qu’Agnès Gayraud dit de magnifique sur la musique. Cela restera un ouvrage référence sur la pop, puisque personne n'avait jeté jusque-là, avec un regard aussi précis et articulé sur la pop. Christophe Conte

“Dialectique de la pop”, d’Agnès Gayraud La Rue musicale - Coédition La Découverte/Philharmonie de Paris

"Bathus", un peintre controversé

• Crédits : Fondation Beyeler

Quoi de neuf ? Balthus ! Si on a toujours eu l’impression de n’avoir jamais fait le tour de son oeuvre, l’exposition de la Fondation Beyeler ne fait que le confirmer. Outre le fait d’être un des plus beaux musées du monde, Beyeler est l’écrin rêvé pour voir le travail de Balthasar Kłossowski de Rola, mort en 2001. Débutant par son chef-d’œuvre monumental, Passage du Commerce-Saint-André, l’exposition propose une cinquantaine de peintures majeures issues de toutes les périodes créatrices de l’artiste. Adulé ou rejeté, son travail à contre-courant de son époque gagne peut-être aujourd’hui en lisibilité, le temps ayant fait son oeuvre.

A la Tate Gallery qui lui demandait des éléments biographiques, Il répondit : « La meilleure façon de commencer est de dire, Balthus est un peintre dont on ne sait rien. Et maintenant, regardons les peintures ».

"Balthus" 2 septembre 2018 – 1 janvier 2019 // Fondation Beyeler, Suisse

“La Chance de leur vie” d’Agnès Desarthe : son roman américain

• Crédits : L'Olivier

Beaucoup d’auteurs français ont eu un jour l’envie d’écrire leur grand roman américain. Agnès Desarthe saute le pas, et entraîne avec elle une famille française en Caroline du Nord. Père poète et philosophe, qui doit enseigner un an dans une fac, mère femme au foyer, et fils adolescent, tous vont se réinventer loin de Paris, où vont se produire les attentats de novembre 2015.

“La Chance de leur vie”, d’Agnès Desarthe (L'Olivier)

“Shéhérazade” de Jean-Bernard Marlin, un film boulversant

Soyons simple : Shéhérazade est l’un des plus beaux films vus cette année. Dans la lumière chaude d’un été marseillais, un jeune homme va devenir proxénète par amour, même si un gadjo ne doit évidemment pas dire tout haut ses sentiments. Des acteurs en état de grâce, une mise en scène d’une délicatesse infinie, un arc narratif parfaitement maîtrisé, bref, un rêve de cinéma.

“Shéhérazade”, de Jean-Bernard Marlin