Claude Régy : "La part d'incréé fait partie de la création"

Quatrième entretien de la série "A voix nue" diffusée en 2006 avec le metteur en scène Claude Régy qui raconte dans cet épisode, l'état dans lequel il est pendant les représentations de ses pièces : "C'est cette aventure de la rencontre entre ce qu'on a préparé et ce qu'on espère transmettre avec cette masse qui change tous les jours". Les réactions hostiles du public, le voir sortir de la salle, certes "c'est extrêmement douloureux", "c'est comme si on vous arrache quelque chose de votre corps ou âme" mais les représentations "où il ne se passe aucune révolte, qui ne dérangent pas, qui ne font rien bouger dans tout ce qui est déjà admis, je crois que c'est inutile, ça ne sert à rien", affirme-t-il.

Écouter Écouter "A voix nue" 4/5 avec Claude Régy le 13/07/2006 sur France Culture. "A voix nue" 4/5 avec Claude Régy le 13/07/2006 sur France Culture.

Claude Régy fait référence aux "non nés" évoqué notamment chez la dramaturge Sarah Kane et par extension à la littérature, il réfléchit à cette vaste partie de l'"incréé" : "Ce qui n'a pas été écrit est aussi dans l'écriture et c'est cette part-là qu'il faut essayer de sonder et de capter."

Je n'ai pas de pouvoir d'enchantement. Je n'enchante pas mon public.