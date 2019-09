Danse, opéra, littérature... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, de la danse, un opéra, des expositions et un film. Bonnes découvertes !

Portrait : La Ribot au Festival d'Automne, 5 spectacles et une exposition pour découvrir ou redécouvrir le travail protéiforme de cette artiste hors normes.

La Ribot est une enfant de la Movida. Performeuse, danseuse, chorégraphe, vidéaste et enseignante, on ne peut la figer dans aucune case, et encore moins l’arrêter de créer. Pour essayer de donner un (modeste) aperçu de ses talents, voici un portrait en six facettes. On pourra ainsi voir Panoramix, spectacle-performance de trois heures, Laughing Hole, une pièce nourrie par la colère de l’artiste contre le camp de Guantanamo, ou encore Happy Island, réalisée en collaboration avec des danseurs en situation de handicap. On n’oubliera pas de visiter l’exposition Se Vende, qui présente le travail d’installation et de vidéo de La Ribot, ainsi que ses cahiers d’artiste. Cerise sur le gâteau, la création avec Mathilde Monnier et Tiago Rodrigues d’un spectacle co-écrit par les trois artistes, dont le titre est Please Please Please. ¡ Que si !

Plus d'informations : "Portrait La Ribot" au Festival d'Automne : 5 spectacles et une exposition // Jusqu'au 16 novembre

Un opéra : "La traviata" de Verdi, mis en scène et modernisé par Simon Stone. Pari réussi ?

Un des opéras les plus populaires du répertoire démonté par le spécialiste des réécritures théâtrales : voilà un rendez-vous qui promet, d’autant que ce sont les débuts du metteur en scène australien à l’Opéra de Paris. Avec lui, la pauvre Violetta peut s’attendre à de nouveaux outrages...

L'avis des critiques :

« L’opéra de Simon Stone m’a captivé. » Emmanuel Dupuy

« Une modernisation réussie de La Traviata. » Charles Arden

« Ce traitement contemporain de La Traviata sonne faux. » Lucile Commeaux

« J'ai été très enthousiasmé par l’acte 1. S'en est suivi une baisse de tension, due notamment à des problèmes dans la direction d'acteurs » Arnaud Laporte

Plus d'information : "La traviata" de Verdi Mise en scène Simon Stone // jusqu'au 16 octobre à l'Opéra National de Paris (Palais

D expositions : Biennale de Lyon "Là où les eaux se mêlent"

On ne tentera pas ici d’énumérer les propositions de cette 15ème édition de la Biennale de Lyon, mais on sera Biennale de Lyon "Là où les eaux se mêlent", jusqu'au 5 janvier ,notamment curieux de découvrir un nouveau lieu d’exposition : les Usines Fagor, soit 29 000m2 au coeur de Lyon ! Un nouvel espace pour une Biennale qui justement souhaite proposer un véritable parcours physique, visuel et spirituel aux amateurs d’art.

L'avis des critiques :

_Une biennale qui ne tient pas ses promesses mais qui présente tout de même quelques belles pièces et de belles découvertes_. Sarah Ilher Meyer

L’installation de la thaïlandaise Pannaphan Yodmanee est d'une très grande beauté. On y découvre des peintures, qui reprennent les thèmes bouddhiques, peintes à la feuille d’or, absolument merveilleuses. La relation entre la nature, la spiritualité et la destruction est très fine. On est face à une très grande artiste. En tant que commissaire d’exposition, j’aurais tout de suite envie de faire appel à elle. Fabrice Bousteau

Plus d'informations : "Biennale de Lyon "Là où les eaux se mêlent" // Jusqu'au 5 janvier

Un roman : “La fracture” de Nina Allan. "Un roman qui commence comme un thriller et bascule dans un kaléidoscope d’hypothèses paranormales"

Une jeune fille disparaît. C’est le point de départ, assez classique, de ce roman de l’autrice britannique. Ce qui l’est moins, classique, c’est qu’elle réapparaîtra 20 ans plus tard. Ce qui ne l’est plus du tout, classique, c’est le récit qu’elle fera de ces vingt années. Nina Allan nous entraîne de surprise en surprise, et c’est particulièrement réjouissant.

L'avis des critiques :

La surprise est à chaque page.« Fracture »est un livre multiple qui ouvre plusieurs pistes mais qui ne se referme sur aucune d’entre elles. Elisabeth Philippe"

Les bases, chez Nina Allan, sont instables ce qui relance la narration en permanence. Arnaud Laporte"

Dans « Fracture » les personnages se battent devant le trou noir qui avance vers la dévoration universelle et la possibilité de la destruction. Florent Georgesco

Le roman commence comme un thriller et bascule dans un kaléidoscope d’hypothèses paranormales. Grégoire Leménager

Plus d'informations : “La fracture” de Nina Allan, Ed. Tristram

Un coffret DVD : "Christine" de John Carpenter. Un film culte superbement restauré.

Puisque les années 80 sont partout à la mode, autant préférer un original aux copies. John Carpenter livre en 1983 une adaptation rutilante d’un livre de Stephen King au postulat pour le moins original. En effet, on y verra une voiture ressentir un tel attachement pour son jeune propriétaire qu’elle va se mettre à tuer celles et ceux qui voudraient les séparer.

Plus d'informations : "Christine" de John Carpenter, en coffret Ultra-Collector chez Carlotta