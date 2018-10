Danse, opéra, série... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle de danse, un opéra, une exposition, un roman, une série. Bonnes découvertes !

Un portrait dansé : Anne Teresa de Keersmaeker, retrace son parcours au festival d'automne

Le Festival d’Automne dédie cette année son Portrait à l’immense chorégraphe flamande Anne Teresa de Keersmaker. C’est une formidable occasion de revenir sur 35 années intenses de créations, avec pas moins de onze pièces différentes programmées à Paris et dans toute l’Ile de France. Si les musiques choisies pour ses spectacles montrent bien l’évolution et l’ouverture de sa palette formelle, depuis le minimalisme de Steve Reich jusqu’au modernisme de Lygeti, en passant par Bach et Coltrane, la chorégraphe poursuit une des oeuvres les plus rigoureuses qui soit. Fidèle au précepte de Fernand Schirren, dont Anne Teresa De Keersmaeker fut l’élève à Mudra, elle n’a jamais oublié que « danser n’était pas seulement bouger mais aussi penser. Et cette pensée se reflète toujours très concrètement dans nos actions. »

L'avis des critiques :

« Fase » et « Rosas » sont des œuvres fondatrices de tout son langage. C’est vraiment la chorégraphe qui a un rapport à la musique des plus passionnant. Dans le choix de pièces effectuées [par le Festival d'Automne] tout me va. Anna Sigalevitch

Il faut évidemment passer par Bach, puisque c’est peut-être le compositeur avec lequel elle a le plus un dialogue mouvant et fécond. Il est intéressant de voir l’interaction entre la troupe et le musicien. Voir un spectacle d’Anne Teresa de Keersmaeker demande une vraie écoute. On en sort vraiment transformé. Ça vous porte très très haut, c’est un moment un peu particulier. Philippe Noisette

« Vortex Temporum » est une pièce très ambitieuse, qu’elle dit spectrale. On a une alliance intime entre corps du musicien et corps du spectateur. Les interprètes sur scène ont pour chorégraphie la trame des gestes des musiciens. C’est une œuvre musicale absolument prodigieuse. On a des envolées, des emportements. Une pièce qui renouvelle en partie son vocabulaire de base, qu’elle n’a pas finit d’épuiser. Florian Gaité

Portrait Anne Teresa de Keersmaeker jusqu'au 21 décembre dans le cadre du Festival d'automne.

Un opéra : "La flûte enchantée" re-pensée, ré-imaginée par Castellucci

Venu tardivement à l’opéra, l’homme de théâtre italien Romeo Castellucci semble y avoir pris goût. C’est à Bruxelles qu’il a présenté son premier Mozart, et pas l’ouvrage le plus simple, La Flûte Enchantée étant toujours un casse-tête pour les metteurs en scène. Les réponses Castellucciennes sont à déguster en ligne sur ARTE Concert.

L'avis des critiques :

Musicalement cette flûte s’inspire beaucoup de la mise en scène. C’est donc un spectacle re-pensé, ré-imaginé par Castellucci. Il est en deux parties avec un ballet aristocratique décadent parfaitement symétrique. Les chorégraphies sont sublimes et tous les mouvements se répondent en miroir. On n’entre jamais dans le voyeurisme avec des acteurs grands brûlés ou malvoyants, qui sont émouvants. Charles Arden M. Castellucci a introduit de la symétrie partout ce qui l’oblige à ajouter une dame supplémentaire, un enfant. La première partie est très jolie mais complètement inintéressante, la seconde est intéressante, mais très moche. On peut dire que la musique de Mozart ne gêne par la dramaturgie de Castellucci... Laurent Bury On assiste à un opéra de Castellucci. On va voir non pas « La Flûte enchantée », mais une flûte enchantée. On entend « La Flûte enchantée », mais on ne la voit pas. L’action devient abstraction. Si on ne connaît pas l’œuvre, on ne comprend strictement rien. La naïveté est écrasée par le surpoids des idées. Les témoignages de grands brûlés, de malvoyants, sont certes bouleversants, mais leur mise en avant me met mal à l’aise. Emmanuel Dupuy

"Die Zauberflöte (La flûte enchantée)", de Mozart - Direction musicale : Antonello Manacorda & Ben Glassberg - Mise en scène Romeo Castellucci à la Monnaie de Bruxelles, disponible en streaming sur ARTE Concert

Une exposition : "Amour", une histoire des manières d'aimer ?

De la Séduction à la Liberté, en passant par l’Adoration ou encore les Plaisirs, l’exposition du Louvre Lens prend le pari risqué de s’intituler tout simplement AMOUR. Mais du Verrou, de Fragonard, au Roméo et Juliette devant le tombeau des Capulets de Delacroix, le Musée ne manque pas d’armes de séduction massive.

"Amour" jusqu'au 21 janvier au Louvre Lens

Un roman : "La robe blanche" - Nathalie Léger (P.O.L)

Nathalie Léger poursuit une oeuvre singulière, écrivant des livres sur des figures ayant existé, qui sont toujours comme des échos ou des miroirs de ses propres questionnements, de sa propre biographie. C’est une fois encore le cas dans La robe blanche, qui renvoie au mariage et surtout à la séparation des parents de l’auteure. Mais l’art a-t-il un pouvoir de réparation ?



Une série : "Killing Eve"

Si le monde des séries est sans cesse le théâtre d’annonces spectaculaires sur la nouvelle création inratable, on constate surtout un nombre impressionnant de série ratées. Killing Eve nous prouve que tout n’est pas perdu, nous laisse pantelant à l’issue de cette Saison 1 toujours imprévisible, et révèle Jodie Comer, aussi fascinante que réellement flippante !

"Killing Eve", de Phoebe Waller-Bridge sur Canal +

