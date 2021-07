De l'urgence d'une plus grande diversité au théâtre

"_Multiplier les visages sur les plateaux, avoir très précisément ce souci-là, avec beaucoup d'exigenc_e", c'est le leitmotiv de Caroline Guiela Nguyen, qui présente au Festival d'Avignon sa dernière pièce, Fraternité. Conte fantastique. Voici un entretien sous forme de tribune avec la metteuse en scène.

Autrice, metteuse en scène, réalisatrice, Caroline Guiela Nguyen construit son engagement artistique autour de la question de la diversité. Ses pièces sont un échange permanent entre plusieurs langues et plusieurs cultures.

C'est mon geste de metteur en scène, mais c'est aussi un sacerdoce. L'idée de réconcilier deux espaces, celui du plateau et celui de nos rues, est très importante pour nous dans la compagnie. On se trouve en ce moment à La Fabrica [salle de spectacle à Avignon], vous traversez, en face dans cette tour-là, il y a énormément de gens qui parlent plusieurs langues, pour des raisons évidemment diverses, géopolitiques par exemple. Pourquoi on ne pourrait pas faire entrer ça dans nos fictions et sur nos plateaux de théâtre ?

Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène