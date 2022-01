De Molière à Feydeau, 3 maîtres de la comédie au théâtre

Saviez-vous que le mot de comédie a d’abord désigné le théâtre en général ? Mais que désigne-t-il près de quatre siècles après que Molière en a fixé les principaux codes ? Qu'est-ce qui distingue la farce de la comédie ? La comédie du vaudeville ? Et quand les dramaturges s'attellent à ce genre, s’agit-il seulement de faire rire ? Ou au contraire de corriger nos petits travers comme nos pires défauts, et de nous rendre meilleurs grâce à celui-ci ? En cette année 2022 où l'on célèbre le 400e anniversaire de naissance de Molière, prenons le temps de redécouvrir l'œuvre de trois grands maîtres de la comédie, et à travers eux d'ausculter les codes, les rouages et les caractères de celle-ci, et tout ce qui compose, au théâtre, la subtile mécanique du rire depuis le XVIIe siècle.

Molière, maître de la comédie de l'Âge classique

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) a marqué l'histoire du théâtre par la dimension morale qu'il a apportée à la comédie. Avec ses pièces, il entendait "corriger les mœurs par le rire". De L'Avare (1668) au Malade imaginaire (1673), en passant par les Fourberies de Scapin (1671), ses comédies appuient là où ça fait mal, font rire en mettant en scène les "travers des hommes" parmi lesquels l'hypocrisie, la jalousie, l’avarice ou la bigoterie, ou ceux de certaines professions en particulier comme les médecins, les juges, les courtisans. Dans le miroir tendu par Molière, le spectateur voit son ridicule et ses défauts. S’il rit, il y gagnera peut-être en vertu pensait l'auteur de L’Ecole des Femmes. Cette dernière pièce en particulier marque un tournant dans l'art de Molière. Ecrite en alexandrins, elle est la première de ses "Grandes comédies" à oser traiter d’un sujet trivial (l'infidélité) avec une écriture en vers soutenue, ce qui a participé à élever le niveau de la comédie et à anoblir le genre. (Ecoutez, révisez, 28 min)

Pourquoi Molière est-il devenu une gloire nationale ?

Adoubé par le roi Louis XIV - qui avait même accepté d’être le parrain de son premier enfant - Molière ne fut pourtant pas unanimement reconnu par ses pairs de son vivant. Durant plusieurs décennies, Molière fut davantage considéré comme un grand comédien que comme un grand écrivain, parce qu'on reprochait à ses pièces de ne pas être conformes aux critères de la perfection classique. 400 ans après sa naissance, son œuvre est désormais emblématique du patrimoine littéraire français et l'auteur des Femmes savantes a acquis une position inaltérable de gloire nationale. Comment ce statut a-t-il été conféré à Molière ? Comment les épisodes de sa vie ont-ils pu donner naissance à une quasi mythologie ? C'est à ces questions qu'entreprend de répondre Mathieu Garrigou-Lagrange et ses invités. (Sans oser le demander, 58 min)

Beaumarchais, inventeur de la comédie moderne

Esprit libéral et curieux, figure majeure des Lumières, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) est aussi celui qui a profondément renouvelé le genre de la comédie. Avec les pièces qui composent sa célèbre trilogie - Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable - il a fait évoluer la tradition à la fois populaire et morale qui remontait à Molière vers celle du "drame sérieux" qu'il théorise dans les années 1780. Beaumarchais écrit pour ses personnages des dialogues qui empruntent le tempo rapide de la conversation à la mode dans les milieux des élites sociales de son temps. Mais surtout, il s’emploie à décocher des flèches brillantes contre les abus qui caractérisent la société de l'Ancien Régime : la censure, les préjugés de la naissance, les privilèges de la noblesse, les mœurs libertines des hommes. (Ecoutez, révisez, 28 min)

Figaro, personnage de comédie... révolutionnaire ?

A travers son personnage de Figaro, on prête même à Beaumarchais des convictions révolutionnaires. En contradiction avec les règles de la comédie classique, le théâtre pour Beaumarchais devait être à l'image de la vie : tout en nuances, et en prise avec l'actualité sociale. En effet, on entend dans ses œuvres l’écho des satiristes de son époque. A cette insolence, il a su donner une forme acérée qui emporte l’adhésion du spectateur. Au XIXe siècle, les Romantiques reprendront le flambeau de cette révolution littéraire qu’il a amorcée, et les structures profondes de la comédie moderne, qu’il invente dans Le Mariage de Figaro, se retrouveront un siècle plus tard chez Labiche ou chez Feydeau. (Ecoutez, révisez, 28 min)

Feydeau, orfèvre du vaudeville

De son premier vaudeville, Tailleur pour dames, en 1886, à Monsieur chasse ! en 1892, Georges Feydeau (1862-1921) est le dramaturge qui est parvenu à trouver à l'équilibre parfait de la comédie au XXe siècle. La surprise, la secousse de l'imprévu, l'erreur sur la personne, la répétition du geste, de la phrase, le renversement des circonstances, l'auteur du Fil à la patte a su user de tous les effets, de tous les genres, donnant l'impression d'une maîtrise absolue de la large palette des ressorts comiques au théâtre. Un art qui culminera en 1907, avec l’intrigue complexe de La Puce à l’oreille qui le verra enfin triompher et accéder à la reconnaissance. Si aujourd'hui ses nombreuses pièces sont jouées dans le monde entier, la reconnaissance littéraire de Feydeau ne fut cependant pas immédiate car son nom est longtemps resté lié à celui d'un genre dramatique considéré comme mineur : le vaudeville. Cette émission propose de définir l'apport précis de Feydeau au genre de la comédie. (Sans oser le demander, 58 min)