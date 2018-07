Dérangé.e.s par le genre

Avignon 2018 | Bientôt une semaine depuis l’ouverture du Festival et déjà un constat : le genre irrigue les spectacles de part en part. Côté In comme côté Off. Et cela n’est pas sans conséquence sur les prises de conscience que vit le public.

Le genre au centre du Festival d’Avignon ce n’est pas juste un mot, un fantasme, une lubie du directeur Olivier Py mais une réalité qui sous-tend chaque spectacle et agit sur le public à la manière d’un révélateur chimique. Voici que soudain on voit et on entend celles et ceux que la société maintient encore trop souvent dans le mutisme et l’invisibilité, faute d’appartenir à la norme dominante.

Des acteurs handicapés mentaux que dirige Madeleine Louarn dans le Grand Théâtre d’Oklahama aux personnes transgenre que l’on écoute dans Trans, une proposition documentaire de l’artiste Didier Ruiz, en passant par la persécution des homosexuels, qu’abordent Milo Rau dans la Reprise ou l’artiste franco iranien Gurshad Shaheman dans Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour d’un prophète, le voile se lève sur les persécutions, le déni, les entreprises de muselage et de soumission auxquelles doivent faire face les minorités.

Festival d’utilité publique

David Bobée, metteur en scène de Mesdames Messieurs et le reste du monde, un feuilleton consacré au genre, laboure chaque jour à midi le sujet. Nous sommes tous l’autre de quelqu’un, martèle l’artiste qui dirige acteurs et amateurs dans des séances où le désir de pédagogie côtoie l’envie de désigner, dénoncer, fustiger les discriminations à l’œuvre. Hier, il était ainsi question des femmes scientifiques dont les noms furent systématiquement effacés de l’histoire pour laisser place à ceux des hommes.

A l’image de cette séquence percutante, le Festival répond cet été à une mission d’intérêt général et, sans jamais renoncer à sa vocation artistique, il s’affirme aussi, en plus, comme un Festival d’utilité publique. Cette lumière qu’il fait apparaître puissamment, et parfois violemment, sur celles et ceux qu’un système patriarcal voudrait maintenir dans l’ombre n’est pas prête de s’éteindre. Pour cette raison, cette 72ème édition, on l’espère, fera date.