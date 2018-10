Documentaire, exposition, opéra...5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, une BD, une exposition, un opéra, un documentaire. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Western", un film de genre sur les planches

Depuis qu’il le dirige, le Théâtre de Montreuil résonne des musiques et des films qu’affectionne particulièrement Mathieu Bauer, metteur en scène et multi-instrumentiste. C’est une fois encore le cas avec sa nouvelle création, sobrement et hardiment intitulée Western, qui revisite La chevauchée des bannis, film de 1959. Dans la neige du Wyoming règne la loi du plus fort, et se pose donc la question de la légitimité de la violence pour combattre le mal. Mais Mathieu Bauer en profite bien sûr pour questionner le genre même du western, tout autant divertissement que propice à l’expression d’un cinéma d’auteur.

On pourra aussi voir Western au cours d’une même soirée que Shock Corridor, autre adaptation de Bauer pour le plateau, à partir du film éponyme de Samuel Fuller, et vivre une plongée dans un asile de fous qui ressemblent fort à l’Amérique des années 60.

« _Western_» de Mathieu Bauer du 18 au 26 octobre // Nouveau Théâtre de Montreuil puis les 17 et 18 janvier au Théâtre du Gymnase, Marseille

L'avis des critiques :

La complexité des rapports sociaux, de tout ce qui se joue est inouïe. J’étais extrêmement content d’entendre cela. Le public était d’ailleurs scotché par l’histoire. La question que je me suis posée est celle du rapport à la musique de Mathieu Bauer. Pour moi, il aurait dû aller au bout de son théâtre musical et pourquoi pas commander un opéra contemporain. René Solis

Je pense que la piste principale est de dialoguer avec le film et le genre même du western. L’écart induit par le changement de medium nous est rappelé. Plutôt que de prétendre ou d’imiter, il assume l’artifice et le jeu perpétuel avec les moyens théâtraux. Tous les signes extérieurs du western sont ramenés à leur plus grande simplicité, comme un concentré. Pour moi les micros disent aussi la facticité de ce monde-là. Caroline Châtelet

En voyant ce spectacle, je voyais bien ce qu’il voulait faire en questionnant ce que ce genre-là pouvait produire au théâtre. Si on prend la question du micro à la main et du haut-parleur en bandoulière, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n’est pas vraiment un gag, mais quelque chose de gênant. On a peut-être l’idée de retrouver une forme de VF d’époque. Arnaud Laporte

Un opéra : “Orphée et Eurydice”, une perfection sonore

Quand un compositeur de génie livre un opéra sur un des plus beaux mythes qui soit, il faut que direction musicale, chants et mise en scène soient à la hauteur. L’Opéra Comique a donc choisi les meilleurs jeunes pousses françaises, avec un trio de voix féminines qui fait ici merveille, et confié à Aurélien Bory, magicien de l’espace, la mise en scène de ce drame d’amour.

L'avis des critiques :

On a un panneau absolument gigantesque en fond de scène. Le choeur est mis à contribution. Cela fait longtemps que je n’avais pas autant été ému par quelqu’un sur scène comme avec Marianne Crebassa, je l’ai trouvée bouleversante. Arnaud Laporte

C’est absolument merveilleux, on a un orchestre dans un plaisir manifeste, dans une jubilation totale de nous proposer cette version. Marianne Crebassa a imposé son Orphée dès le début avec une voix très généreuse, un peu cuivrée. On va avoir une double lecture scénique avec des personnages aussi bien sur scène que sur le tableau en fond de scène, ce qui démultiplie l'espace. Sophie Bourdais

Je pense que la très grande réussite de cette production est musicale. Cela nous plonge tout de suite dans une atmosphère très particulière avec de la gravité. Ce qui est très impressionnant, c’est la beauté de chaque pupitre. C’est très chatoyant, les vents sont d’une spontanéité totale et les cuivres hurlent. Pour moi, il y a trop d’images et pas assez de théâtre, le dispositif scénique prend le pas sur ce qui se joue. Anna Sigalevitch

C'était une perfection sonore. Raphaël Pichon nous donne tout le long du spectacle des moments de plénitude et de volupté sonore incroyables, en maîtrisant cette acoustique pas facile de l’Opéra-Comique. On a des nuances impalpables et un chœur extraordinaire. Vocalement c’est très bien. Emmanuelle Giulini

“Orphée et Eurydice”, de Gluck - Direction : Raphaël Pichon - Mise en scène : Aurélien Bory - jusqu’ au 24/10 // Opéra Comique

Une exposition : "Géométries sud. Du Mexique à la terre de feu", une exposition réjouissante et maline à voir absolument.

Voilà une exposition qui ne triche pas sur son titre, et en explore toutes les richesses. Toutes les formes d’art et toutes les époques ont ici droit de cité, et c’est le tour de force réalisé par la Fondation Cartier que de montrer, par exemple, que de l’art précolombien à l’abstraction géométrique en Amérique Latine, la filiation semble évidente. Passionnant.

L'avis des critiques :

C’est une merveille cette exposition, il faut absolument s’y précipiter. Je crois que la Fondation Cartier est le dernier lieu où on peut voir ce genre d'exposition d'une telle sensibilité, d'une telle profondeur, en même temps d'une grande légèreté et transversale. Il a 6000 ans d’histoire. C’est un voyage "en marge du discours classique de l’histoire de l’art". Je vous conseille d’y aller de jour et de nuit, parce que ce n’est pas la même exposition que l’on voit. Stéphane Corréard

J’ai eu un coup de cœur pour cette exposition que je trouve réjouissante à plus d’un titre. Elle s’inscrit dans la tradition des grandes expositions à la Fondation Cartier. Ce qui m’a aussi réjouie, c’est la manière dont elle bouscule nos certitudes à un moment ou l’art contemporain est ultra mondialisé. On a une unité autour de la géométrie. Les œuvres sont imbattables. J’ai été aussi vraiment séduite par les recherches sur les différentes techniques, notamment sur les photos. Yasmine Youssi

C’est une exposition sur le vide, c’est à la fois architectonique, à la fois sur la structure. Elle est maline cette exposition, puisqu’elle nous amène à nous dire que l’universalité, c’est la géométrie. Entre les photographies d’une architecture contemporaine et Gego qui est pour moi la révélation absolue. C’est admirable comme du Mondrian, il ne faut pas regarder les traits, il faut regarder ce qu’il y a dans l’espace. C’est une merveille. Corinne Rondeau

"Géométries sud. Du mexique à la terre de feu" jusqu’au octobre 2018 // Fondation Cartier

Une BD : "Les grands espaces" un livre de Catherine Meurisse sur la transmission

• Crédits : Dargaud

Catherine Meurisse livre un beau récit autobiographique d’une enfance à la campagne, où la petite fille découvrira sa vocation de dessinatrice. Avec une technique mixte, mêlant le trait caricatural et des planches aux allures de tableaux, Meurisse rend hommage aux oeuvres qui l’ont inspirée, et qui affirment son goût pour la vie.

L'avis des critiques :

Je trouve que les citations fonctionnent très bien. Les parents sont des botanistes littéraires. A leur image, Catherine Meurisse cultive les citations et les fait pousser. Il y a en dessinant, une volonté de faire revenir les odeurs, les sons et de les partager, ce qu’elle fait fort bien. En utilisant le crayon elle produit quelque chose de plus rugueux, donnant presque une volonté à son dessin. Antoine Guillot

C’est un livre que j’ai plutôt bien aimé, qui m’a fait me poser beaucoup de questions sur la transmission. C’est un livre que j’ai eu envie de passer à mes filles. C’est un livre sur la transmission de sa propre culture, comme sur la transmission de son histoire. La culture devient un ferment pour l’imaginaire et créé un monde. Joseph Ghosn

Il y a toute une dimension socio-politique sur le monde paysan avec un propos assez militant. Ses parents sont dans une forme de caricature absolument adorable. Je suis toujours très impressionné par ces planches aux allures de tableaux qui intègrent des quasi reproductions de grandes toiles. Elle peut très bien dessiner, comme faire des gros nez. Meurisse rend hommage aux œuvres qui l’ont inspirée, et qui affirment son goût pour la vie. Arnaud Laporte

La couverture de « La Légèreté » montrait un petit personnage sur une dune grisée. La couverture des « Grands Espaces » est comme une résurrection. Cet album, elle l’avait commencé avant le 7 janvier 2015. On peut toutefois se demander s’il aurait été le même sans attentat. Elle est allée dans quelque chose d’assez poétique. C’est très beau, je trouve que c’est la meilleure dessinatrice française actuelle. C’est un dessin très réconfortant avec un génie des postures et des mouvements. Catherine Robin

_"Les grands espaces"_de Catherine Meurisse (Dargaud)

Un documentaire : "Le Procès contre Mandela et les autres", un réquisitoire contre le régime d’apartheid

Madiba aurait eu 100 ans cette année. Le destin de Nelson Mandela, figure héroïque du XXème siècle, s’est sans doute forgé dans le procès de 1963, que Mandela et ses co-accusés ont transformé en réquisitoire contre le régime d’apartheid. Grâce aux archives sonores de ce procès, que l’on croyait perdues, les documentaristes nous permettent de (re)découvrir une page essentielle de l’Histoire.

"Le Procès contre Mandela et les autres" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (Sortie 17/10)

