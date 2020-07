Et Avignon se mit à danser : 5 grands chorégraphes dans la Cour d'honneur

2020 : après le Festival de Cannes et de nombreux autres, c'est le Festival d'Avignon qui n'aura pas lieu. Créé en 1947, alors sous le nom de Semaine d'art à Avignon, le grand rendez-vous annuel du théâtre en France devait se tenir du 3 au 23 juillet pour sa 74e édition. A l'instar d'autres chaînes de l'audiovisuel public, et pour entretenir la flamme avignonnaise, France Culture se mobilise avec une programmation exceptionnelle du 6 au 25 juillet, à l'antenne mais aussi en public au Studio 104 de la Maison de la Radio.

Pour "rêver d'Avignon", nous vous proposons également une sélection d'archives sonores de France Culture. Ici, retour sur les passages remarqués de cinq chorégraphes européens dans la Cour d'honneur du Palais des Papes. Parfois accompagnées de mémorables controverses, les pièces mises en scène par ces figures majeures de la scène chorégraphique européenne ont changé la face du théâtre festivalier grâce à leurs propositions novatrices et fougueuses. Lorsque Béjart, Bausch, Fabre, Charmatz et Bel passèrent par la Cour d'honneur, Avignon se mit à danser.

1967 : Maurice Béjart, Messe pour le temps présent

Figure emblématique de la rupture dans le monde chorégraphique classique, Maurice Béjart a fait entrer la danse par la grande porte au Festival d'Avignon. Le 3 août 1967, le chorégraphe présente sa Messe pour le temps présent à la Cour d'honneur du Palais des Papes. Ecrite sur une musique de Pierre Henry, cette pièce novatrice bouscule les codes esthétiques du spectacle vivant, en mêlant ragas indiens, réflexions méditatives sur la condition humaine, jerk, textes de Nietzsche et ballet politique. Le spectacle s'érige en une sorte de requiem hybride dédié à Patrick Belda, figure de la troupe de Béjart décédée dans un accident de voiture quelques mois plus tôt. La danse fait alors une entrée remarquée à Avignon, tant la pièce a décontenancé le public. Le 9e et dernier tableau - l'Attente - est d'ailleurs resté gravé dans les mémoires : la pièce se clôt sur un cercle des danseurs assis en lotus, immobiles jusqu'à ce que tous les spectateurs quittent les gradins, sans salut ni applaudissements. En août 1967, Maurice Béjart parlait de sa pièce au cours d'un entretien mené par Jean Duvignaud.

C’est une messe dans le sens d’une cérémonie collective, cérémonie liturgique, cérémonie mystique. Maurice Béjart

1995 : Pina Bausch, Café Müller et Le Sacre du Printemps

Pour la 49e édition du Festival d'Avignon, c'est à Pina Bausch et sa troupe du Tanztheater Wuppertal qu'il revient d'ouvrir le bal, avec un diptyque de deux pièces majeures de la chorégraphe allemande : Café Müller (créé en 1978) et Le Sacre du Printemps (créé en 1975, sur la partition d'Igor Stravinsky). La première pièce a pour décor un bistrot reconstitué, en écho au café où Pina Bausch a passé son enfance. Chaises et guéridons de bois s'amoncellent sur scène, barrant l'espace à quatre danseurs, parmi lesquels la chorégraphe elle-même. On y retrouve ses thèmes de prédilection : solitude, errance, perte, incommunicabilité, violence. Dans une scène mythique de Café Müller, un danseur place une danseuse dans les bras d'un autre danseur. Ce dernier ne cesse de la laisser tomber avec nonchalance, tandis qu'elle se retrouve dans une infernale boucle d'étreintes éphémères saccadées par des chutes.

Cette première pièce est suivie du Sacre du Printemps, dans lequel la chorégraphe s'éloigne du livret historique de Vaslav Nijinsky créé en 1913, pour proposer une des créations les plus marquantes de ce ballet très repris. Chez Bausch, les femmes font face aux hommes, tandis que ces derniers désignent une Élue qui, après avoir enfilé une robe rouge sang, sera sacrifiée et devra danser jusqu'à la mort. Lutte, frénésie, transe : les spectateurs sont cloués sur leurs sièges face à cette pièce débordante d'intensité. En 2011, Matthieu Garrigou-Lagrange retraçait la vie et l'oeuvre de cette chorégraphe hors-pair.

2005 : Jan Fabre, L'Histoire des larmes

"Onde de choc sur Avignon. Dans la Cour d'honneur, un grand sorcier orchestre le chaos" déclare une journaliste au JT de France 2 le samedi 9 juillet 2005. En cause, la pièce qui ouvrit la 59e édition du Festival d'Avignon la veille : L'Histoire des larmes du Flamand Jan Fabre. Cette année-là, le créateur multicartes (chorégraphe, metteur en scène, plasticien) est désigné comme artiste associé par les directeurs du Festival, Hortense Archambault et Vincent Baudriller. Dans leur éditorial, ces derniers le présente comme : "un artiste qui ne cesse de questionner la vitalité de l'être humain, et d'interroger la place de l'art et de l'artiste dans notre monde. Il est un poète qui explore, jusque dans ses limites, son corps, son âme, ses visions. Nourri par l'histoire de l'art, des peintres primitifs flamands à Marcel Duchamp, du théâtre grec à Antonin Artaud, il s'exprime aussi bien par le dessin, la sculpture, l'écriture et l'art de la scène où se mêlent dans le corps des interprètes le théâtre et la danse." Ce choix audacieux marquera les mémoires du festival. Fabre, "enfant terrible" de la scène européenne, livre une création inédite, un rituel purificateur qui évoque la douleur, le désœuvrement, la solitude mais aussi la joie : autant d'émotions qui peuvent parfois nous conduire aux larmes. Avec cette oeuvre au parti pris appuyé, le chorégraphe anversois se heurte au conservatisme de la critique théâtrale française et provoque de grandes controverses sur ce que doit représenter cet art de la scène. 12 ans plus tard, Jan Fabre était l'invité de La Grande Table.

2011 : Boris Charmatz, Enfant

Lors de la 65e édition, c'est à Boris Charmatz que revient le titre d'artiste associé du Festival. Ce fer de lance de la "non-danse", mouvement né dans les années 1990, poursuit ses réflexions chorégraphiques vers de nouveaux horizons en créant en 2011, sur la scène de la Cour d'honneur, une pièce dont le thème est universel, l'enfance. Neuf danseurs adultes, vingt-sept âgés de 6 et 12 ans. A travers la mise en mouvement de deux corps générationnels, deux élans physiques, le prodige français questionne la place des plus jeunes dans la société. Dans un entretien pour le dossier de presse de l'édition de 2011, Boris Charmatz dépeignait le Festival d'Avignon comme un espace privilégié du vivre ensemble :

La danse est un endroit de partage, de perméabilité entre les corps. En regardant Avignon, ce qui m’a marqué, c’est qu’on était face à un geste commun, collectif avec tous ces spectateurs, ces artistes qui se baladent dans la ville et qui vont voir des spectacles. Boris Charmatz

Dans un effort constant de critique de sa pratique du mouvement, le chorégraphe cherche aussi à dépasser les frontières entre les arts : "En danse, il y avait jusqu’alors deux portes d’entrée : celle de l’école et celle du théâtre. J’ai envie qu’on puisse pousser d’autres portes : la porte de la radio, de la littérature et, bien sûr, celle du musée. C’est cela que j’ai envie d’inventer." Lors d'une série de cinq entretiens de 2011, Boris Charmatz se mettait "A voix nue" au micro de France Culture, en plein Festival d'Avignon.

2013 : Jérôme Bel, Cour d'honneur

Quelle relation les spectateurs entretiennent-ils avec la fameuse scène du Palais des Papes ? Ce lieu provoque-t-il une émotion particulière ? Dans Cour d'honneur, un spectacle non-fictionnel mis en scène par le chorégraphe Jérôme Bel, quatorze aficionados du Festival témoignent. Après avoir lancé un avis de recherche dans le programme de l'édition de 2011, Jérôme Bel choisit d'abandonner l'expression chorégraphique pour laisser la place à la parole. Non pas celle des acteurs, mais celle de simples spectateurs. Le plateau est épuré : une rangée de chaises dans le fond, un micro sur le devant de la scène, un rapport frontal aux tribunes à travers une présentation successive des interprètes qui "ne jouent pas autre chose qu'eux-mêmes" comme l'exprimait Jérôme Bel dans une table ronde de France Culture, lors de la 67e édition du Festival. De tout âge et de tout horizon, ces spectateurs partagent leurs souvenirs marquants de la scène mythique du festival. Ces bribes de mémoire sont ravivées par la projection sur la façade de la Cour d'extraits des pièces en question. Six ans plus tard, le chorégraphe nous confiait, dans une Masterclasse, ses sources d'inspiration, son travail sur la représentation et sa vision de la danse comme émancipation.

