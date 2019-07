Être un héros c'est quoi ?

Qu'est-ce qu'un héros, au fond ? Dramaturges, comédiens, auteurs illustres du passé ou croisés dans les rues d'Avignon lors du festival donnent leur réponse.

Daniel Jeanneteau, 2019 : "Quelqu'un qui fait passer l'intérêt collectif avant le sien propre. Ça devient rare ! Je pense que Molière a été un héros, par exemple. Je pense que Boulgakov, auteur de théâtre, était un héros. Ils risquaient leur vie vraiment en écrivant des pièces aussi ironiques, aussi féroces, aussi contestataires, aussi libres."

André Malraux, 1972 : "Il advient des drames aux héros comme il peut nous advenir de passer sous l'autobus. Évidemment, c'est dommage !"

Jean-Pierre Vincent, 2019 : "Il y a une phrase formidable de Bertolt Brecht : "Malheur au pays qui a besoin de héros". Il faut que chacun soit son propre héros et qu'il tende la main aux autres héros qui sont des millions. La reprise un peu mythologique des blockbusters est un peu toujours une lutte mécanique entre le bien et le mal. C'est trop simple."

Laurent Terzieff, 1998 : "Qu'est-ce que c'est que la tragédie qu'elle soit grecque ou racinienne ou cornélienne ? C'est la lutte d'un individu par rapport à son destin pour affirmer ses libertés."

Blandine Savetier, 2019 : "Et souvent le héros nous aide à dépasser les limites. Ulysse, c'est aussi un héros, parce qu'il va chez les morts. Il va rencontrer Achille. Et c'est magnifique quand il rencontre Achille, parce que Achille lui dit : "Je préférerais être un homme banal, un laboureur, un balayeur, plutôt que d'être un héros et d'être mort". Il lui dit : "En fait, je préférerais ne pas être un héros".

Olivier Py, 2019 : "Personnellement, j'ai rencontré un jeune marin-sauveteur de SOS Méditerranée qui m'a raconté sa vie en mer à tenter de sauver des réfugiés. Il ne faut pas imaginer que le héros est une sorte de Superman solitaire un peu comme dans les films américains. En réalité, ce qui constitue un héros, c'est d'avoir pris conscience que c'est le collectif qui permet de dépasser la condition, l'erreur, le malheur, les errances. Je crois que c'est ça être un héros."

Christiane Jatahy, 2019 : "Sommes-nous des héros ? Il n'y a pas de héros en un sens que c'est quelqu'un qui va faire plus que l'être humain. Le héros permet de reconnaître en nous la possibilité de changement."

Valérie Dréville, 1998 : "Je pense qu'il y a là un concentré d'humanité absolument incroyable. Tout le monde vraiment peut s'y retrouver."

Michel Raskine, 2019 : "Chez mes parents très très de gauche, bien que communiste à une époque y compris stalinienne, il n'y avait pas le culte de la personnalité. Je crois qu'on essayait de développer chez nous, les enfants, nos personnalités en ayant le moins de modèles admirables. Et puis, il y a une expression consacrée, mais que j'aime bien, et qui s'appelle "héros du quotidien". Cela serait des gens, qui, au fond, vont au bout d'une envie, d'un projet, d'un destin. Des personnages qui ne renoncent pas."

Didier Sandre, 1998 : "Comment jouer, tous les soirs, cette espèce de chute des héros ? Il y a un travail sur soi à faire pour effectivement créer une espèce d'incandescence intérieure."

Maëlle Poésy, 2019 : "Moi je suis plutôt fan des anti-héros donc je ne suis pas très héros en règle générale. (rires) "

Anne Brochet, 2019 : "Les gens qui souffrent de longues maladies, pour moi, ce sont des héros. C'est-à-dire que rien d'éclatant, rien de musculaire, aucun esprit vif acéré, aucune brillance, mais une acceptation du fragile et de la vulnérabilité. Pour moi, le héros, c'est celui qui accepte avant tout son humble vulnérabilité."

Macha Makeïeff, 2019 : "Les héros et les héroïnes que je convoque au théâtre et qui me hantent sont souvent des gens assez cassés, assez cabossés. C'est ceux qui sont au fond les seconds rôles, que j'aime bien propulser aux premiers rôles et que j'aime bien célébrer. Des gens fatigués aussi. Après tout des gens oui !"

Jean-Paul Roussillon, 1972 : "Est-ce que c'est peut-être dans la déchéance que l'homme est le plus grand ou peut être le plus fort ?"