Fernando Arrabal : "Tout doit être dans le théâtre, je crois"

1967 | Le dramaturge Fernando Arrabal se confiait dans l'émission "Dix ans de création dans les lettres et les arts" en 1967. Dans ce court entretien, il raconte son parcours de dramaturge espagnol exilé en France et sa vision du théâtre, comme un "théâtre de fête".

Fernando Arrabal raconte ses débuts dans l'écriture théâtrale. C'est Jean-Marie Serreau, "il était formidable cet homme-là" qui a fait connaître ses pièces. Arrivé en France grâce à une bourse pour étudier le théâtre en 1955., il est envoyé dans un sanatorium lorsqu'on découvre qu'il est atteint de tuberculose : "C'était la chance de ma vie. Je suis rentré au sanatorium, j'ai écrit pendant des années, nourri, logé, je pouvais écrire tout ce que je voulais. Ca m'a aidé. Et quand je suis sorti du sanatorium, est arrivé Jean-Marie Serreau, donc c'est un conte de fées ma vie !"

Écouter Écouter Fernando Arrabal dans l'émission "Dix ans de création dans les lettres et les arts" le 24/01/1967 13 min Fernando Arrabal dans l'émission "Dix ans de création dans les lettres et les arts" le 24/01/1967

Le théâtre doit être un vrai spectacle selon lui, comme "une cérémonie païenne". "Je crois que nous aimons tous un théâtre baroque, un théâtre de fête", estime-t-il. Un théâtre "infiniment libre" voilà comment il définirait son travail plutôt que de lui accoler des termes comme avant-garde ou moderne. Surréaliste, non plus cela ne lui convient pas. Il se dit plus influencé par Kafka ou même Lewis Carroll.

Tout ce que je ne peux pas faire dans la vie, je le fais dans mon théâtre.. Pour moi, écrire une pièce, ce n'est pas le fruit de mes expériences, puisque j'en ai très peu, mais c'est une aventure.