Festival d’Avignon 2021 : Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini et Omar Sy avec France Culture

Cette année encore, le Festival d’Avignon sera l’un des temps forts de la grille d’été de France Culture. En juillet, la chaîne reprend le chemin du Musée Calvet pour 10 jours de lectures et de spectacles radiophoniques en public et en direct.

« Depuis un an, nous avons pu maintenir, grâce à Blandine Masson et à son équipe, l’activité du service des fictions multipliant captations, appels à projets pour soutenir les auteurs et les comédiens, lectures, enregistrements de podcasts de fictions. Par la présence et avec la confiance d’immenses artistes au Musée Calvet, nous allons cet été encore offrir à notre public et à nos auditeurs le meilleur du spectacle radiophonique. Amitiés et reconnaissance à Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini, Omar Sy ». Sandrine Treiner, directrice de France Culture

SANDRINE BONNAIRE ET ERIK TRUFFAZ POUR UNE CRÉATION INÉDITE

Dimanche 18 juillet à 20h

Autour des "Carnets" de Goliarda Sapienza, la musique du trompettiste et la voix de la comédienne parfaitement accordées pour une nouvelle création imaginée pour la radio.

NIETZSCHE ET BAUDELAIRE LUS PAR FABRICE LUCHINI

Vendredi 16 et samedi 17 juillet à 20h

Création pour France Culture, adaptation de Stanislas Wails et Fabrice Luchini

« Oser lire ce philosophe, Niezstche, m’est arrivé par le biais d’un ami Stanislas Wails qui m’a encouragé et aidé au montage. Nietzsche est certainement le seul philosophe intrinsèquement littéraire. Le fond est évidemment au-delà de mes capacités. N’étant pas philosophe, je le mets en dialogue imaginaire avec un artiste de génie, Baudelaire. Le poète incarnant l’art de la décadence répond au philosophe, qui a détruit le décadent en lui, car comme il le dit lui-même, « je suis tout autant que Wagner un enfant de ce siècle, je veux dire un décadent avec cette seule différence que moi, je l’ai compris, j’y ai résisté de toutes mes forces. Le philosophe en moi y résistait. » (in Le cas Wagner ) – Fabrice Luchini

OMAR SY SUR UN TEXTE DE DAVID DIOP

Samedi 10 juillet à 20h

Création pour France Culture, sur une idée de Florence d'Azémar, adaptation et mise en scène de Catherine Schaub, musique originale d'Issam Krimi et réalisation de Christophe Hocké

Omar Sy lira un texte puissant et émouvant, issu du roman « Frère d’âme » de l’écrivain David Diop, dans lequel il donne vie et voix au destin tragique d’Alfa, jeune paysan d’Afrique enrôlé comme tirailleur sénégalais et envoyé dans les tranchées de la Grande Guerre. Ce roman a reçu le Prix Goncourt des Lycéens en 2018.

FRANCE CULTURE ET LE FESTIVAL D’AVIGNON

C’est une histoire ancienne (cinquante ans) et toujours renouvelée entre le France Culture et le Festival d’Avignon. Chaque été, la chaîne plante ses micros dans le jardin du Musée Calvet pour dix jours de lectures et de spectacles radiophoniques en public et en direct. Des programmes prestigieux et populaires accueillant un public très nombreux et fidèle au rendez-vous.