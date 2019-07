Festival d'Avignon : dans la jungle du Off

Les metteurs en scène Dorian Rossel et Mathieu Touzé, les comédiens Yuming Hey et Denis Lavant : on vous recommande quelques noms a priori à ne pas manquer dans le Off du Festival d'Avignon 2019.

Lorsque l’on arrive dans la Cité des Papes, on a toujours le même problème. Est-on à Avignon ou en Avignon ? Si “en Avignon” a été utilisée par André Gide ou Albert Camus, l’Académie Française prône l’usage de “A Avignon”. Le site internet de la ville fait la même recommandation. Ce premier point - très sensible - réglé, un deuxième problème survient pour le critique festivalier. Si j’ai évidemment préparé mon agenda de spectacles à voir dans le In, la programmation officielle, comment faire avec le Off, qui propose cette année 1 600 spectacles ?

Certes, sur les 1 600, on n’est pas sûr de vouloir aller voir Scandale et tarte aux pommes, Les décaféinés lancent une machine, Chérie, c’est qui le patron ? ou même Faites l’amour avec un Belge, pourtant à l’affiche du Off depuis 10 ans. Tous les titres sont véridiques.

Alors on s’en remettra, comme chaque année, au bouche à oreille, et on ira sans doute voir comment le jeune metteur en scène suisse Dorian Rossel a adapté le livre de mémoire d’Ingmar Bergman, Laterna Magica, au Gilgamesh Belleville. On ira aussi au Théâtre de la Manufacture voir After the end, de Dennis Kelly, mis en scène par un jeune diplômé du Conservatoire, Antonin Chalon. On recommandera Un garçon d’Italie, d’après le roman de Philippe Besson, mis en scène au Transversal par Mathieu Touzé, un spectacle dans lequel joue Yuming Hey, la révélation de la série Netflix Osmosis. Enfin, on ne ratera pas l’occasion de voir une fois encore sur scène l’incomparable Denis Lavant, qui se confronte à nouveau à Samuel Beckett, après Cap au pire. Il retrouve le metteur en scène Jacques Osinski au Théâtre des Halles. Cette fois, il ont choisi La dernière bande. Et ce sera mon dernier conseil du jour.