Comment représenter un homme qui a mangé ses enfants : le final de Thyeste

Autopsie de la scène finale de la pièce de Sénèque, "Thyeste", à l'origine de la série de tragédie des Atrides, avec les commentaires et analyses de Thomas Jolly, metteur en scène et interprète d'Atrée, le frère de Thyeste, Damien Avice, qui interprète Thyeste, Antoine Travert, créateur lumière, et Clément Mirguet, créateur de la musique, et des extraits de la captation du spectacle à la Cour d'honneur d'Avignon.

