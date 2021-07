France Culture à Avignon, créations et lectures

Rendez-vous annuel incontournable, France Culture revient à Avignon pour dix jours de créations dans le jardin du Musée Calvet. Au programme, lectures et spectacles radiophoniques en public et en direct avec notamment la présence de grandes personnalités du spectacle vivant : Adama Diop, Fabrice Luchini, Omar Sy, Micha Lescot, Sandrine Bonnaire et Rachel Khan autour de textes fondamentaux.

En partenariat avec Les Inrockuptibles.

De la poésie, du théâtre, de la littérature, de la philosophie ! Ce sont tous ces genres d’écriture portés par de grands artistes que nous avons convoqués pour cette nouvelle édition de France Culture au Festival d’Avignon. Parce que nous croyons au partage de la culture et parce que rien de ce qui se pense et se vit dans le monde ne nous est indifférent, nous avons imaginé cette programmation comme une invitation au voyage entre l’Afrique et l’Europe, entre le passé et le présent, le masculin et le féminin, le patrimoine et l’extrême contemporain.

Blandine Masson, conseillère des programmes pour les fictions de France Culture

Programmation :

GIRL

S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, l’écrivaine irlandaise se glisse dans la peau d’une adolescente nigériane.

Texte : Edna O’Brien (éditions Sabine Wespieser)

Traduction : Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat

Lecture : Rachel Khan et les voix de Barbara Hendricks et Irène Jacob

Adaptation : Marion Stoufflet

Réalisation : Blandine Masson

> Vendredi 9 juillet à 20h

FRÈRE D’ÂME

Création pour France Culture - Coproduction DAZ Production

Le comédien Omar Sy donne vie et voix au destin tragique d’Alfa, jeune paysan d’Afrique enrôlé comme tirailleur sénégalais et envoyé dans les tranchées de la Grande Guerre.

David Diop a reçu l’International Booker Prize 2021 et le prix Goncourt des lycéens pour ce roman.

Texte : David Diop (éditions du Seuil)

Lecture : Omar Sy

Adaptation et direction artistique : Catherine Schaub

Sur une idée originale de Florence d’Azémar

Musique originale : Issam Krimi

Réalisation : Christophe Hocké

> Samedi 10 juillet à 20h (Diffusion à l’antenne le mardi 13 juillet à 20h)

JEAN VILAR, UNE SOLITUDE PEUPLÉE - ÉCLATS DE CORRESPONDANCE

À l’occasion des cinquante ans de la mort de Jean Vilar, Jean Bellorini, directeur du TNP, entouré de sa Troupe éphémère, nous fait découvrir la correspondance inédite du metteur en scène et directeur du Festival d’Avignon avec ses comédiennes.

Lecture dirigée par Jean Bellorini avec les comédiennes du TNP.

Violoncelliste : Barbara Le Liepvre - Réalisation : Sophie-Aude Picon

> Dimanche 11 juillet à 20h

Précédé d’une rencontre avec Olivier Py (dramaturge et metteur en scène, directeur du festival d’Avignon), Sandrine Treiner (directrice de France Culture) et Blandine Masson (autrice de Mettre en ondes, la fiction radiophonique, Actes Sud-Papier)

Coproduction TNP Villeurbanne - Partenariat avec la Maison Jean Vilar

UN JARDIN TOUT BLANC / EN DIRECT

Par le biais de sa correspondance mais aussi de la nouvelle de Raymond Carver, les derniers moments du dramaturge Anton Tchekhov, malade et déclinant « le sourire aux lèvres » alors que sa pièce La Cerisaie triomphe à Moscou.

Lettres dʼAnton Tchekhov extraites de Vivre de mes rêves et Lettres d’une vie

Traduction : Nadine Dubourvieux (éditions Robert Laffont - Collection Bouquins)

Nouvelle de Raymond Carver Les trois roses jaunes (extraits)

Traduction : François Lasquin (éditions de L’Olivier)

Textes choisis par Jean Torrent

Lecture : Irène Jacob et Pierre-François Garel

Conseiller artistique : Guillaume Poix - Réalisation : Sophie-Aude Picon

> Lundi 12 juillet à 20h

LA MÉTAMORPHOSE / EN DIRECT

Création pour France Culture

Et si le monstre n’était pas forcément là où l’on pense ? La musique onirique de Syd matters et la voix de Micha Lescot portent ce récit de Kafka où tout est perçu par le prisme d’un être que personne ne veut ni voir ni entendre.

Texte de Franz Kafka

Traduction : Jean-Pierre Lefebvre (éditions Gallimard)

Lecture : Micha Lescot

Musique composée et interprétée par Syd matters en duo

Adaptation : Marion Stoufflet

Réalisation : Christophe Hocké

> Mercredi 14 juillet à 20h

VOIX D’AUTEURS : SIMON ABKARIAN / EN DIRECT

Commande d’écriture pour France Culture et la SACD

Hélène après la chute. Un texte inédit de l’auteur, metteur en scène et comédien Simon Abkarian.

Avec Louise Chevillotte et Nicolas Gonzales

Réalisation : Baptiste Guiton

> Jeudi 15 juillet à 20h



CONTES DES FRÈRES GRIMM

Traduction : Marthe Robert (éditions Grasset)

Lecture par les élèves comédiens du groupe 46 (2e année) de l’École du Théâtre national de Strasbourg

Réalisation : Benjamin Abitan

> Jeudi 15 juillet à 21h15

NIETZSCHE ET BAUDELAIRE / EN DIRECT

Création pour France Culture

« Oser lire ce philosophe, Nietzsche, m’est arrivé par le biais d’un ami, Stanislas Wais, qui m’a encouragé et aidé au montage. Nietzsche est certainement le seul philosophe intrinsèquement littéraire. N’étant pas philosophe, je le mets en dialogue imaginaire avec un artiste de génie, Baudelaire. » – Fabrice Luchini

Lecture : Fabrice Luchini

Adaptation : Fabrice Luchini et Stanislas Wais

Réalisation : Laure Egoroff

> Vendredi 16 et samedi 17 juillet à 20h

VOIX D’AUTEURS : EVA DOUMBIA

Le Iench (éditions Actes Sud-Papiers)

L’année de ses onze ans, Drissa, Français d’origine malienne, emménage dans un pavillon de province avec ses parents, sa sœur jumelle et son petit frère. Il rêve d’une famille conforme aux images des publicités. Mais parviendra-t-il à échapper au rôle que la société lui assigne malgré tout ?

Avec Adama Diop, Cindy Vincent, Marcel Mankita, Marie-Sohna Condé, Djamil Mohamed, Sefa Yeboah, Chakib Boudiab, Babacar Mbaye Fall, Olivier Borle, Johanna Nizard, Emilie Lehuraux

Réalisation : Baptiste Guiton - Version radiophonique - Avec la SACD

> Samedi 17 juillet à 11h30

ÉPANCHEMENT

Création pour France Culture

Autour des Carnets de Goliarda Sapienza, la musique du trompettiste et la voix de la comédienne sont parfaitement accordées pour une nouvelle création imaginée pour la radio.

Texte de Goliarda Sapienza (extraits des Carnets, éditions Le Tripode)

Traduction : Nathalie Castagné

Lecture et adaptation : Sandrine Bonnaire

Musique originale Erik Truffaz

Réalisation : Sophie-Aude Picon

> Dimanche 18 juillet à 20h

À l’antenne :

> La Grande Table

Le 5 juillet à 12h45 : Sébastien Thème reçoit Nicole Garcia pour “Royan” de Marie NDiaye

Le 12 juillet à 12h45 : Sébastien Thème reçoit Tiago Rodrigues pour “La Cerisaie” d’Anton Tchekov et David Whal pour “Nos cœurs en terre”

Sur franceculture.fr :

Toutes nos émissions, les critiques et l’essentiel pour comprendre le Festival d’Avignon, son actualité et son histoire ; et une newsletter spéciale pour ne rien rater.

Pendant le festival, retrouvez nos une collections de modules vidéo sur le théâtre, avec comédiens et metteurs en scène face caméra pour dévoiler les ressorts de leurs créations.

Les partenaires de #CulturePrime (Radio France, France Télévision, France Média Monde, INA, ARTE et TV5 Monde), le média social vidéo de la culture, se mobilisent pour le Festival d'Avignon.