France Culture actrice et engagée pour le spectacle vivant et la création

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, la radio a poursuivi ses tournages de grands feuilletons et de podcasts, ses commandes de fictions inédites, ses enregistrements de lectures avec de nombreux comédiens et soutient fortement le monde du théâtre avec une politique choisie de retransmissions des spectacles privés de spectateurs.

“Recréer du lien entre le monde du spectacle vivant et le public, soutenir les théâtres, les auteurs, comédiens et techniciens, faire vivre la culture pour tous : c’est avec cette triple ambition que nous lançons une grande année de captation et de création théâtrales sur France Culture. Je salue le travail du service des fictions, dirigé par Blandine Masson”. Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Depuis des mois, les théâtres sont fermés, les spectacles ne sont plus ni créés, ni repris, les auteurs ne sont plus joués. Face à cette situation, France Culture a choisi de diffuser deux fois par mois un spectacle qui n’a pas trouvé son public, enregistré en région, dans la banlieue parisienne ou à Paris, théâtre public et théâtre privé. Ces retransmissions de qualité offriront une audience à des œuvres fauchées en plein vol, qui n’ont jamais pu être montrées au public car annulées, reportées ou privées de tournée.

Cette politique de captation est une réponse au présent mais aussi une fabrique des archives de demain pour le soutien aux acteurs, aux auteurs et aux metteurs en scène. 15 diffusions sont prévues entre janvier et juillet 2021, le dimanche à 20h dans Théâtre & Cie.

D’ores et déjà, des accords de coproduction ou de partenariat sont établis avec des centres dramatiques, des scènes nationales ou des compagnies, notamment avec :

_ En coproduction : La criée à Marseille, Le TNP Villeurbanne, Le théâtre du Nord - Lille, T2G - Gennevilliers, La Mousson d’été - Pont à Mousson, La Cie LG Theâtre, Cie des Lieux dits, Théâtre de la Ville - Paris, La Compagnie Louis Brouillard

_ En partenariat : La comédie de Clermont, Le TNS de Strasbourg, MC93 - Bobigny, Théâtre de la Porte Saint-Martin - Paris ; également avec le Théâtre de la Ville, la SACD et le Festival d’Avignon.

> Prochains rendez-vous du spectacle vivant sur France Culture :

Dimanche 14 Février à 20h : La Fuite ! Comédie fantastique en 8 songes de Mikhaïl Boulgakov

D’après la mise en scène et l’adaptation radiophonique de Macha Makeieff

Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton

Boulgakov, maître du comique et du fantastique, écrit dès 1928, pour le théâtre d’Art de Moscou, une comédie mystique, profonde, drôle, hallucinée. La Fuite ! pièce alerte au style brillant et insolent, ne sera jamais jouée du vivant de son auteur, victime visionnaire de la censure et de l’arbitraire staliniens.

La Fuite ! est un vaudeville frénétique sur l’exil et la défaite, sur les existences prises dans la folie de la révolution russe. Une œuvre visionnaire, dont l’hétéroclisme des registres de jeu révèle une écriture tragi-comique, toujours d’actualité.

En montant La Fuite ! Macha Makeïeff retrace son histoire familiale, sa rêverie d’enfance chez les Russes blancs et l’Histoire d’un exil qui résonne encore.

“Les huit songes de la pièce, ordonnés en séquences dramatiques, accompagnent cet exil (la Crimée, Sébastopol, Constantinople, puis Paris). Dès lors, nous avons cherché un équilibre entre la réalité de ces différentes acoustiques et la création sonore de Sébastien Trouvé, elle aussi recomposée pour cette création radiophonique.” Baptiste Guiton, réalisateur

Avec Pascal Rénéric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Karyll Elgrichi, Hervé Lassïnce, Geoffroy Rondeau, Caroline Espargilière, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte , Samuel Glaumé et les voix de Macha Makeieff et Jérôme Deschamps

À partir de la traduction de Jean-Louis Chavarot publiée aux éditions Gallimard / Conseiller littéraire : Guillaume Poix / Création sonore : Sébastien Trouvé / Accordéon : Maxime Perrin

Prise de son, montage, mixage : Julien Doumenc, Mathieu Touren / Assistante à la réalisation : Justine Dibling

Enregistré au 7bis, lieu de création de la Compagnie Deschamps et Makeïeff, à Paris en octobre 2020 / Le spectacle a été créé en octobre 2017, à La Criée Théâtre national de Marseille, cent ans après la Révolution d’Octobre.

Dimanche 21 Février à 20h : Mithridate une tragédie de Jean Racine

Une création France Culture avec La Comédie-Française - dans le cadre de « L’intégrale Racine » avec la troupe de la Comédie-Française

Réalisée par Eric Ruf, de la Comédie-Française et Blandine Masson

Musique composée et interprétée par Olivier Mellano

Enregistré pour France Culture et filmé pour la Comédie Française : le 17 février à 20 h au Studio 104 de Radio France

Avec Hervé Pierre, Alain Lenglet, Alexandre Pavloff, Benjamin Lavernhe, Marina Hands et les comédiens de l'académie de la Comédie-Française Chloé Ploton, Antoine de Foucault.

C’est en Asie Mineure, aux temps de la République romaine. Le roi du Pont, Mithridate, en guerre contre Rome, serait mort à la bataille. La nouvelle parvient à Nymphée où l’attendent Monime qui lui était destinée, ses deux fils Pharnace et Xipharès, et Arbate le gouverneur du Palais. Son père mort, Pharnace a dit à Monime son amour pour elle. A son tour, Xipharès ose se déclarer. La guerre entre les deux frères – tandis que Rome avance toujours, au loin – semble inévitable. Mais voici qu’on annonce, soudain, le retour de Mithridate…

> À voir Samedi 20 février à 20h30 sur le site internet de la Comédie-Française dans le cadre du rendez-vous hebdomadaire “Théâtre à la table” puis en replay sur Facebook et Youtube

Diffusions des captations à venir sur France Culture, dans Théâtre & Cie, le dimanche à 20h

_ Grès _, de Guillaume Cayet – en partenariat avec la Comédie de Clermont

_, de Guillaume Cayet – en partenariat avec la Comédie de Clermont _ Onéguine _, mis en scène par Jean Bellorini , enregistré au TNP Villeurbanne, réalisation Baptiste Guiton

_, mis en scène par Jean Bellorini , enregistré au TNP Villeurbanne, réalisation Baptiste Guiton _ Jeanne _, de Peguy, mis en scène par Christian Schiaretti , enregistré au Théâtre de la Ville, en partenariat avec le TNP Villeurbanne - réalisation Blandine Masson

_, de Peguy, mis en scène par Christian Schiaretti , enregistré au Théâtre de la Ville, en partenariat avec le TNP Villeurbanne - réalisation Blandine Masson Dissection d’une chute de neige , de Sara Strisberg, mis en scène par Christophe Rauck, enregistré au Théâtre du Nord – réalisation Baptiste Guiton

, de Sara Strisberg, mis en scène par Christophe Rauck, enregistré au Théâtre du Nord – réalisation Baptiste Guiton Lettres non écrites , spectacle de David Geselson, en partenariat avec la Compagnie des Lieux dits - réalisation Cédric Aussir

, spectacle de David Geselson, en partenariat avec la Compagnie des Lieux dits - réalisation Cédric Aussir Le rosaire des voluptés épineuses, de Stanislas Rodanski, mis en scène par Georges Lavaudant, en partenariat avec la Cie LG Lavaudant

À écouter d’ores et déjà sur franceculture.fr et l’application Radio France :

_ Les naufragés _, de Patrick Declercq, mis en scène par Emmanuel Meirieu – réalisation Sophie Aude Picon

_, de Patrick Declercq, mis en scène par Emmanuel Meirieu – réalisation Sophie Aude Picon _ La dispute _, mis en scène par Mohamed el Khatib – Réalisation Christophe Hocké

_, mis en scène par Mohamed el Khatib – Réalisation Christophe Hocké Je ne suis plus inquiet , de Scali Delpeyrat, mis en scène par Scali Delpeyrat, enregistré en direct du Theâtre de la Ville, le 23 janvier 2021 – réalisation Christophe Hocké

, de Scali Delpeyrat, mis en scène par Scali Delpeyrat, enregistré en direct du Theâtre de la Ville, le 23 janvier 2021 – réalisation Christophe Hocké _Angels in america_, de Tony Kushner – création radiophonique en deux parties avec la Troupe de la Comédie Française – Réalisation Cédric Aussir

France Culture s’engage également en 2021 dans quelques projets de coproduction de spectacles à naître et à tourner, intégrant une version radiophonique. Un prototype sera lancé avec la prochaine création du metteur en scène Emmanuel Meirieu.

Par ailleurs, France Culture rediffusera régulièrement des auteurs vivants et poursuit sa politique d’acquisition d’œuvres dramatiques et de création de textes inédits.

Certaines œuvres théâtrales du patrimoine comme celle de Jean-Luc Lagarce, prévues au programme du Baccalauréat, seront également rediffusées et le catalogue des spectacles enregistrés ces cinq dernières années sera mis en valeur sur franceculture.fr