France Culture s’engage pour le théâtre

Les mesures sanitaires contraignent les théâtres à limiter le nombre de personnes dans leurs salles. Qu’à cela ne tienne ! France Culture met, par les ondes et le web, le théâtre et la création à la disposition de tous.

Commandes de textes originaux, engagements de comédiens, diffusions de spectacles à la radio, créations de podcast de fictions… France Culture participe du monde du théâtre et de sa vitalité. Dans les circonstances exceptionnelles qui sont celles qu’affronte le spectacle vivant, afin d’accompagner au mieux les salles de spectacles et d’apporter la création à tous les publics qui en sont privés, France Culture enregistrera et diffusera, tout au long de la saison, des spectacles proposés par plus de quinze théâtres répartis sur tout le territoire.

Soutien à la création, solidarité avec les artistes, comédiens, metteurs en scène, et auteurs et ouvertures à tous les publics.

France Culture soutient le théâtre au présent tout en fabriquant le patrimoine de demain. Les spectacles, repérés et choisis pour leur universalité, leur qualité artistique et le sens qu’ils donnent à leur époque, seront enregistrés dans des théâtres répartis sur tout le territoire et diffusés, par les ondes et le numérique, vers tous les publics.

Pour que vive le spectacle !

Cap toute la saison vers Besançon, Béthune, Bobigny, Brest, Gennevilliers, Marseille, Nancy, Nanterre, Orléans, Paris, Rennes, Saint-Denis, Saint-Etienne, Strasbourg, Villeurbanne…

France Culture et le théâtre : une histoire vive

Entre collaboration avec les troupes de théâtre, détection de nouveaux talents et convention avec la Comédie-Française, France Culture poursuit sa politique de soutien à la création sous toutes ses formes et contribue à la transmission de la culture patrimoniale à travers des cycles dédiés à de grands auteurs classiques ou contemporains. L’offre de fictions théâtrales enregistrée cette nouvelle saison viendra compléter celle du catalogue de France Culture, composée de créations, de commandes et de reprises de pièces patrimoniales.

Sur l’antenne, chaque dimanche retrouvez Théâtre & Cie de 20h à 22h

Quelques chiffres

En 2019, France Culture a fait 63 acquisitions d’œuvres dramatiques inédites.

Plus de trente créations ou de reprises de spectacles ont été diffusés entre septembre 2019 et décembre 2020.

Le confinement et Un Rêve d’Avignon ont été l’occasion de rediffusions exceptionnelles d’environ trente œuvres théâtrales représentant quelque soixante heures sur l’antenne de France Culture.

Parmi les auteur.e.s diffusé.e.s cette dernière saison :

Auteurs vivants : Michel Deutsch, Frederic Sonntag, David Lescot, Pascal Rambert, Wajdi Mouawad, Gwendoline Soublin, Jean-Claude Grumberg, Enzo Cormann, Claudine Galea, Julien Gaillard, Laura Tirandaz, Pauline Peyrade, Yasmina Reza, Pauline Bureau, Marie Ndiaye, Hakim Bah, Tiago Rogriguez, Arne Lygre, Falk Richter Elfriede Jelinek, Stefano Massini…

Auteurs du patrimoine : Thomas Bernhard, Jean- Luc Lagarce, Heiner Muller, Paul Claudel, Racine…