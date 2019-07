France Culture toujours en force à Avignon

Dans cette chronique quotidienne dédiée au Festival d’Avignon, il ne s’agit pas d’ouvrir une page d’auto-promo, mais de signaler la présence encore une fois très forte de France Culture dans le plus grand festival théâtral du monde. Toujours installé dans les jardins du Musée Calvet, le service des Fictions de notre chaîne propose neuf rendez-vous, et il y en aura pour tous les goûts. On ne listera pas ici toutes nos productions, mais on a quand même hâte d’entendre Laurent Poitrenaux lire du Thomas Bernhard. Il s’agira de “Mes prix littéraires”, et ce sera en direct mercredi 17 à 20h, sur FC.

Un inédit attire également notre attention, “Elles disent l’Odyssée”, une pièce inédite de Jean-Luc Lagarce, qui sera donnée en public le 20 juillet à 20h. Mais l’évènement du jour, c’est ce soir, à 20h, en direct depuis Avignon. Un inédit, encore, signé cette fois Wajdi Mouawad : “La mort d’Achille”, avec Amira Casar, Adama Diop, Xavier Gallais, Jérôme Kircher, et Sofiane Zermani, qui fut l’année passée un magnifique Gatsby de Fitzgerald, pour France Culture, et que les plus jeunes de nos auditrices et auditeurs connaissent mieux sous le nom de Fian-So, son nom de rappeur. Comme pour “Gatsby”, Issam Krimi signe la partition musicale de cette production, qu’il jouera en live, accompagné par la violoncelliste Angèle Legasa.

Achille, donc, une figure qui plane sur cette édition 2019 du Festival d’Avignon, et dont Wajdi Mouawad s’empare, en la faisant résonner avec les drames contemporains, pour se demander comment, après l’horreur de la guerre, les humains peuvent poursuivre leurs chemins, sous un ciel vide de tout espoir.

Je nous vous promets pas que ce sera d’une folle gaité, mais, pour l’avoir vu en répétition, c’est d’une grande beauté.