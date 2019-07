France Culture, toujours plus fidèle et ambitieuse pour le théâtre

A partir du 1er septembre, France Culture propose une nouvelle émission dédiée au théâtre et aux arts de la scène : un rendez-vous hebdomadaire d'une heure produit par Aurélie Charon chaque dimanche de 20h à 21h. Il précèdera Théâtre et Cie, notre émission de fiction proposée par Blandine Masson et permettra de créer, sur France Culture, une grande soirée dédiée au théâtre et aux arts de la scène entre 20h et 23h.

La création. Le patrimoine. En France. Ailleurs. Des artistes de la mise en scène. Des auteures et auteurs. Des comédiennes et des comédiens. Des chorégraphes. Des formes. Des entrées en scène. Des textes. Des libertés. Des performances. Des sujets. Des engagements. De l’intime. Des expériences Des lectures. De l’édition. Des révolutions esthétiques. Des décors. Des images. Des musiques. Des silences. Des corps. Des mouvements. Des audaces. Des premières fois. De l’émotion. Beaucoup. De l’extrême. Des nuits entières. De jour. Au théâtre. Dans la rue. Sur les places. L’attention au public. A tous les publics.

Portée par la voix et l’inspiration singulières d’Aurélie Charon, depuis huit ans sur l’antenne de France Culture, nourrie de ses expériences et de ses rencontres en France comme à l’étranger, cette nouvelle émission a l’ambition d’ouvrir grand l’accès à la scène à tous les auditeurs et auditrices, et notamment aux non-initié(e)s, attiré(e)s néanmoins par les arts de la scène. Il y aura des entretiens, des dialogues, des expériences, des confidences, des lives, des reportages, de la profondeur autant que de la légèreté. Le théâtre s’autorise toutes les formes et toutes les influences. Cette émission aussi.

France Culture a un lien particulier avec le théâtre, tant en raison de la place du théâtre dans la vie culturelle que du fait de sa production de fiction sur l’antenne. L’actualité théâtrale est présente notamment chaque lundi à 19h dans La Dispute d’Arnaud Laporte, à La Grande Table d’Olivia Gesbert, régulièrement aux Matins du samedi de Caroline Broué, dans Par les temps qui courent de Marie Richeux …

France Culture vous donne rendez-vous à Avignon, dans la cour du Musée Calvet, du 11 au 20 juillet 2019 pour des soirées de spectacles ouvertes à tous, et à l’antenne.

