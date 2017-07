Franck Castorf, l'amour fou du théâtre

La première chose qui frappe, c’est la démesure du lieu. Des centaines de mètres carrés où sont disposés trois éléments de décor. Ils servent d’espace de jeu aux comédiens qui courent de l’un à l’autre. Sur un écran géant, on les voit en gros plan et filmés en live, ces acteurs incroyables dont Pasolini aurait pu dire qu’ils jettent leurs corps dans la bataille tant ils font de la scène une fête de chaque seconde. Ils sont à l’image d’une représentation totalement enflammée et carrément allumée. On a l’impression que pour Franck Castorf, c’est le dernier spectacle. Celui où il faut tout dire et tout donner. D’ailleurs, c’est un peu ça. L’artiste signe en effet son dernier travail en tant que patron de la prestigieuse Volskbühne de Berlin dont il vient d’être évincé. Alors, bien sûr, lorsqu’il parle de Molière soumis au bon vouloir de Louis XIV, il parle surtout de lui. Mais Molière est là, malgré tout.

"Il n'y a pas de théâtre sans art et pas d'art sans théâtre"

Et nous sommes immergés dans sa vie jusqu’au vertige. Tout est là de ce qui fait l’artiste : Ses difficultés à créer, ses amours avec Madeleine, puis Armande, sa façon de jouer, mal, les tragiques et si bien la comédie. Ses rapports houleux avec le roi. Sa mort épouvantable et qui le terrifie. Il n’y a sans doute qu’au théâtre qu’on peut vivre une telle expérience : entrer, pendant près de six heures, dans la tête et le cœur d’un homme et s’y accrocher fermement, comme on s’arrime sur un grand huit pour en épouser les rebonds. On dit souvent du théâtre que c’est de l’instant partagé. Le plus souvent cette phrase n’est qu’une formule ; Avec Franck Castorf, elle prend tout son sens et lorsqu’il fait dire par ses comédiens qu’il n’y a pas de théâtre sans art et pas d’art sans théâtre, on a juste envie de se lever et de crier : merci.

Festival Avignon, Parc des Expositions.