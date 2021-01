François Florent : "Je ne suis pas un comédien qui a renoncé à être comédien"

2008 | Tewfik Hakem dans la première partie de "A plus d'un titre" reçoit le fondateur et directeur général du Cours Florent, François Florent, à l'occasion de la sortie de son livre "Cette obscure clarté", dans lequel il raconte son expérience et retrace l'histoire du cours Florent créé en 1967.

Interrogé dans l'émission "A plus d'un titre" en 2006 sur la réussite brillante de beaucoup de ses anciens élèves, François Florent, le fondateur du Cours Florent, répond qu'il est "aussi fier de ceux qui sont encore des fantassins, que des généraux" et de rajouter que "la chance et le mérite se conjuguent" dans la réussite du comédien. Il revient sur sa carrière de jeune professeur au Conservatoire du 17ème arrondissement de Paris, là-même où a débuté un trio d'"énergumènes" - Jacques Weber, Francis Huster, Catherine Ferran - une rencontre magique qui lui a permis d'avancer très vite dans son domaine de l'enseignement.

Je crois que ça a été mon destin. Et je crois que c'est un destin heureux. Je ne suis pas un comédien qui a renoncé à être comédien. Je suis un acteur qui a fait ses classes dans les plus grandes écoles françaises et qui a compris que son épanouissement véritable serait de donner la lumière aux autres.

Le fondateur du Cours Florent raconte les changements dans son enseignement et l'évolution des élèves depuis ses débuts en 1967. Il s'agit d'une école privée donc payante mais il s'évertue à l'ouvrir au plus grand nombre grâce à une classe libre et gratuite fondée avec Francis Huster. Il souhaiterait voir des jeunes de banlieue venir à Paris au cours Florent plutôt que d'en ouvrir "une espèce d'ersatz" dans le 93. Il explique le fonctionnement de son école, l'écrémage se fait progressivement au fur et à mesure des échéances. "Tout le monde peut être acteur, mais tout le monde ne peut pas être acteur de profession", affirme-t-il.

Sans cabotinage du tout, il n'y a pas d'acteur de grand format.

Il donne son avis sur les castings sauvages, dans la rue. Une chose est de faire jouer un jeune pour un rôle, autre chose est de tenir une carrière. En tant que directeur d'une école de théâtre prestigieuse, il se donne aussi comme objectif d'apporter de la culture à ses élèves et de les sortir un peu de l'actualité immédiate dans laquelle ils baignent, ainsi il constate avec regret qu' "ils ont énormément de difficultés à regarder des films en noir et blanc" : "Ils sont vraiment accaparés par l'instant immédiat."

Un bon acteur est un homme ou une femme qui sait comment le monde tourne. [...] Faire l'acteur n'est pas uniquement un acte personnel refermé sur soi. Au contraire, il faut s'ouvrir au monde et pour s'ouvrir au monde, il faut un peu le connaître.