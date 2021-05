Inédit : Concert-Fiction "Fables de La Fontaine en musique"

À l’occasion du 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine, l’émission Théâtre & Cie diffusera le dimanche 30 mai prochain à 20h un Concert-Fiction intitulé “Fables de la Fontaine”.

Ce concert-fiction qui rassemble comédiens, musiciens, chanteurs et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, invite à se plonger dans des souvenirs d’enfance et d’école avec la lecture et l’interprétation d’une vingtaine de fables.

Habitué à mettre en scène des projets mêlant théâtre, documentaire et musique, le réalisateur Christophe Hocké s’attèle aujourd’hui à la fameuse œuvre de La Fontaine pour offrir une création musicale inédite :

“L’idée première était de faire entendre les Fables qui sont, aujourd’hui encore, une des références majeures de la littérature française et pourtant si mal connues. J’ai aussi souhaité faire entendre la grande diversité des sources de ces petits contes moraux qui empruntent aussi bien à la littérature persane qu’à la littérature indienne ou arabe. D’où cette idée, très importante pour moi, d’inviter des musiciens et des chanteurs à mettre en musique les Fables dans une grande diversité de genres et d’influences, à l’image de leurs origines.”

Les Fables sont revisitées entre expérimentations, chansons obliques, musique contemporaine et improvisations, par des musiciens pop comme Mocke, Chevalrex ou Nicolas Worms, par les chanteurs Claire Vallier, Emmanuelle Parrenin ou Mohamed Lamouri et par l’Orchestre Philarmonique de Radio France sous la direction de Bastien Stil.

Les textes sont interprétés par la toute jeune comédienne de 10 ans Loïe Desroc-Martinez, entourée d’Émilie Incerti Formentini et de Denis Podalydès de la Comédie-Française.

_“ La redécouverte de ces fables nous a plongés dans une sorte de stupéfaction. Il y avait là une intelligence riante, aiguë, qui ne se laissait pas dompter par les siècles passés et faisait son miel des ambiguïtés d’un sous-texte souvent subversif. Et, ces mots, qu’on pensait vieillis ou fanés se sont révélés, au contact d’un adjuvant mélodique, d’une folle et poétique music_alité.” Mocke, musicien

L’enregistrement d’environ une heure regroupe 18 fables dites ou chantées issues de l’ensemble de l’œuvre de Jean de La Fontaine : Les animaux malades de la peste, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Le loup et l’agneau, Le loup et les bergers, Le lion abattu par l’homme, Phébus et Borée, Le soleil et les grenouilles, Le lièvre et les grenouilles, Les oreilles du lièvre, Le rat de ville et le rat des champs, Le corbeau et le renard, Le vieillard et l’âne, La cigale et la fourmi, La laitière et le pot au lait, Le loup et le chien, La mort et le malheureux, La forêt et le bûcheron, Le songe d’un habitant du mogol.

Conception et réalisation : CHRISTOPHE HOCKÉ; Musique originale MOCKE et CLAIRE VAILLER ; Arrangements NICOLAS WORMS ; Dramaturgie MARION STOUFFLET

Avec Loïe Desroc-Martinez, Émilie Incerti Formentini, Denis Podalydès de la Comédie-Française ; Chanteurs : Chevalrex, Adama Diop, Mohamed Lamouri, Emmanuelle Parrenin, Sing Sing, Claire Vailler ; Musiciens : Mocke : guitare, Chevalrex : guitare, Nicolas Worms : clavier - piano, Lucas Henri : basse – contrebasse, Tancrède Derijard-Kummer : batterie, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, Hélène Collerette violon solo, BASTIEN STIL direction

Retrouvez ce concert-fiction le dimanche 30 mai 2021 dans l’émission Théâtre & Cie sur France Culture avec Blandine Masson et dès sa diffusion en podcast sur franceculture.fr et l’application Radio France.



Crédit photo : Radio France / Christophe Abramowitz