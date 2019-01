Jean-Claude Carrière : "Le théâtre est adaptable à chaque émotion quotidienne collective"

Dans ce quatrième épisode de la série "A voix nue", le dramaturge, scénariste et écrivain Jean-Claude Carrière livre ses réflexions sur l'écriture pour le théâtre, les techniques de mise en scène.

Comme nous sommes tous de passage, c'est en ce sens que le théâtre est essentiel. Mieux que toute autre forme artistique, il s'adapte à notre temporalité, à notre aspect éphémère. Nous sommes éphémères comme le théâtre. [...] Il y a un acte d'amour entre acteurs et spectateurs tous les jours et c'est en commettant le péché de chair qu'il se perpétue. Mais à un moment donné, un spectacle meurt définitivement.

Jean-Claude Carrière poursuit son raisonnement sur l'écriture cinématographique : "La juxtaposition crée une suite, crée une continuité. C'est cela le langage du cinéma."

Le cinéma a inventé une géographie, un espace qui lui est propre. Le cinéma vit d'un langage qui n'appartient qu'à lui. D'abord, il a inventé le silence, le murmure et la confidence que le théâtre n'a jamais connus pour des raisons purement techniques - il faut parler fort. Ensuite, il a inventé le jeu des regards mobiles. Les directions de regards et les mouvements nous situent au cœur même du langage cinématographique.