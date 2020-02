Crédits : Victor Diniz © ™ Simenon.tm, all rights reserved

Initié en 2016, France Culture et la Comédie-Française poursuivent le cycle de créations radiophoniques dédié à l’écrivain Georges Simenon. _Le Chat, s_ixième œuvre de cette série, est une réalisation entre littérature et théâtre de Baptiste Guiton, sur un texte adapté pour France Culture par Pierre Assouline.

Le Chat de Georges Simenon, en public au Studio 104 de la Maison de la radio

Mardi 25 février à 20h

Cette histoire parmi les plus oppressantes que Simenon ait écrites, les plus irrespirables à lire, de deux personnages en quête d’amour, ce drame de l’incommunicabilité dans le couple, lui avait été inspiré de la relation de sa mère dans les années 50. Deux veufs qui vivent ensemble, ne se parlent que par des petits mots, sont chacun convaincus que l’autre veut l’empoisonner et se haïssent. Le génie de Simenon, c’est qu’il vous parle de vous sans jamais vous interpeller. Il vous fait accéder, directement, à l’universel.

De quoi parle-t-il ? De l’amour, de la haine, de l’envie, de la jalousie, de la honte... Ses romans sont construits de la même manière. Ils sont structurés comme une tragédie grecque.

Pierre Assouline

DISTRIBUTION

Adaptation Pierre Assouline

Réalisation Baptiste Guiton

Musique originale Olivier Longre et Laurence Moletta

Le Chat de Georges Simenon est publié aux éditions Omnibus et au Livre de Poche.

Avec la troupe de la Comédie-Française

Anne Kessler : Mme Martin

Clotilde de Bayser : Nelly

Hervé Pierre : Émile Bouin

Christian Hecq : Narrateur

Danièle Lebrun : Marguerite Bouin

Et la voix de Flora Chéreau de la promotion 2019-2020 de l'académie de la Comédie-Française : L’infirmière

Diffusion sur France Culture le dimanche 29 mars 2020 à 21 h dans Théâtre & Cie

Remerciements à John Simenon

BIOGRAPHIES

Pierre Assouline est un journaliste, chroniqueur de radio, romancier et biographe français.

Ancien responsable du magazine Lire, membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire et membre de l'académie Goncourt depuis 2012, il a notamment écrit les biographies de Marcel Dassault, Georges Simenon, Gaston Gallimard. Il travaille aussi à la radio, sur France Inter (1986-1990), RTL (1990-1999) et sur France Culture.

Baptiste Guiton est réalisateur de fictions pour France Culture.

Comédien et metteur en scène pour le théâtre, il dirige la compagnie L’Exalté depuis 2012, et a mis en scène de nombreux textes d’auteurs contemporains. Il vient notamment de créer Dunsinane (after Macbeth) de David Greig, au Théâtre national populaire de Villeurbanne.

Les Anneaux de Bicêtre

Adaptation Pierre Assouline

Réalisation Michel Sidoroff

Avec la troupe de la Comédie-Française

Thierry Hancisse, Coraly Zahonero, Laurent Natrella, Michel Vuillermoz, Gilles David, Stéphane Varupenne, Suliane Brahim, Danièle Lebrun, Elliot Jenicot, Anna Cervinka, Julien Frison, Yoann Gasiorowski.

« Huit heures du soir. Pour des millions d’humains, chacun dans sa case, dans le petit monde qu’il s’est créé ou qu’il subit, une journée bien déterminée s’achève, froide et brumeuse, celle du mercredi 3 février. Pour René Maugras, il n’y a pas d’heure ni de jour et ce n’est que plus tard que la question du temps écoulé le tracassera. Il est encore tout au fond d’un trou aussi obscur que les abysses des océans, sans contact avec l’univers extérieur. Son bras droit, pourtant, à son insu, commence à s’agiter d’une façon spasmodique, cependant que sa joue se gonfle comiquement à chaque expiration. »

Le Train

Enregistré en public le 15 avril 2016 au Studio 104 de la Maison de la radio

Adaptation Pierre Assouline

Musique originale Éric Slabiak

Réalisation Blandine Masson

Avec la troupe de la Comédie-Française

Bruno Raffaelli, Françoise Gillard, Guillaume Gallienne, Adeline d’Hermy, Pierre Hancisse, Rebecca Marder

Et Pénélope Avril, Vanessa Bile-Audouard de la promotion 2015-2016 de l'académie de la Comédie-Française et les voix de Laurent Natrella de la Comédie-Française et de Jeannette Veyssière

Musiciens :

Caroline Sageman (piano), Claire Luquiens (flûte), Amanda Favier (violon),

Éric Slabiak (violon), Marie Kuchinski (alto), Sébastien Giniaux (violoncelle),

Nathanaël Malnoury (contrebasse)

La guerre en 1940, celle des civils, leur exode vu d’un quai de gare. Les trains, les troupes, les réfugiés sont les acteurs de cette catastrophe de masse. Tout un peuple pris de vagabondage dans la panique de l’avancée allemande. Et parmi eux, dans la promiscuité d'un wagon bondé, un Français banal et une mystérieuse étrangère font connaissance et s’étourdissent dans une liaison sans lendemain…

Lettre à ma mère

Adaptation Pierre Assouline

Réalisation Laurence Courtois

France Culture et la Comédie-Française, en partenariat avec la BnF

Enregistré en public dans le cadre de La Bibliothèque parlante, le festival de la BnF, le 27 mai 2018 au Grand auditorium

Avec Thierry Hancisse de la Comédie-Française

Musique originale et improvisation à l'accordéon Johann Riche

Après l’avoir veillée durant toute son agonie, Simenon adresse à sa mère une poignante lettre, lui reprochant de ne l’avoir jamais aimé, estimé, regardé, et de lui avoir toujours préféré son frère.

Les Mémoires de Maigret

Adaptation Pierre Assouline

Réalisation Laurence Courtois

France Culture et la Comédie-Française, en partenariat avec la BnF

Enregistré en public dans le cadre de La Bibliothèque parlante, le festival de la BnF, le 26 mai 2018 au Grand auditorium

Une mise en abyme du personnage du commissaire Maigret par le romancier, irrésistible et étourdissante conversation entre la créature et son créateur.

Avec la troupe de la Comédie-Française

Bruno Raffaelli, Alain Lenglet, Clotilde de Bayser, Laurent Natrella, Christian Gonon

Musique originale et improvisation à l'accordéon Johann Riche

Lettre à mon juge

Adaptation Pierre Assouline

Réalisation Laurence Courtois

Avec la troupe de la Comédie-Française

Claude Mathieu, Christian Blanc, Alexandre Pavloff, Jennifer Decker, Rebecca Marder, Dominique Blanc

Et Théo Comby Lemaitre, Pénélope Avril, Marianna Granci de la promotion 2015-2016 de l'académie de la Comédie-Française

“Mon juge…Ce puissant monologue, Georges Simenon l’a porté pendant douze mois. Il avoue l’avoir écrit pour se débarrasser de ses fantômes, pour ne pas accomplir le geste de son héros. Aussi ne pouvait-il l’écrire qu’à la première personne : à la troisième, cela n’aurait pas été du tout. Le narrateur, c’est l’auteur. L’empathie est totale. De quoi illustrer plus que jamais sa fameuse devise : comprendre et ne pas juger. Et puis quoi, s’il avait pris ses distances avec cette victime si coupable, il aurait craint qu’à chaque remarque, le lecteur lui demande : mais comment le savez-vous ?" Pierre Assouline