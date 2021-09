Le théâtre de Caroline Guiela Nguyen pour appréhender la fin du monde

Imaginez pouvoir parler à vos proches qui sont morts. Ce n’est pas de la science-fiction : ce principe existe à Otsuchi, dans le nord du Japon, une ville ravagée par le tsunami de 2011. Là-bas existe un lieu, une cabine téléphonique dans laquelle il est possible de laisser un message aux disparus. On l’appelle le "téléphone du vent". Cette idée réconfortante est reprise au théâtre dans une pièce qui imagine comment survivre après une catastrophe.

Ce besoin de parler à ceux qui ont disparu comme processus du deuil est au cœur du spectacle Fraternité. Conte fantastique

de Caroline Guiela Nguyen. Dans cette pièce, une partie de la population a disparu de manière soudaine, inexpliquée, étrange.

Ceux qui restent pensent être entendus dans le futur par leurs proches en laissant un message dans une cabine spéciale.

Déjà, j’adore l’idée que l’on parle à quelqu’un qui potentiellement dans le futur va pouvoir nous entendre. Je trouve que c’est quelque chose qui a à voir avec l’archive, comme un dialogue entre ici et demain. Ça a même un rapport avec la question du fantastique. Et puis, de mettre en lien des personnes dont l’enfant ou le père a disparu, de mettre cette personne devant une cabine et de lui dire : "Tu peux lui parler", ça fait exister l’absence, ça matérialise l’absence. Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène

Pour affronter collectivement une catastrophe, il existe des lieux spécifiques, comme des centres de soin, le bureau des rétablissements des liens familiaux, les centres sociaux… Dans ce spectacle, la clé salvatrice de notre humanité est un de ces lieux : un centre de consolation fictif.

Le projet c’était d’inventer un lieu, d'inventer ce centre de soin et de consolation dans lequel les gens viennent pour tenter de mettre en partage les problématiques, les souffrances, les douleurs, les soins possibles, l’écoute possible. Précisément, ce sont des lieux qui disent : "Vous n’êtes pas seuls, nous sommes là, il y a une institution." Dans ces lieux-là, au final ce qui émerge aussi, au-delà de la blessure, ce sont des élans fraternels, ce sont des élans de soins, ce sont des élans de réparations. Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène

Cabine de messages, lieu de consolation... En nous apportant ces solutions, le théâtre nous permet d’appréhender la fin d’un monde. Il suscite l’émotion chez le spectateur pour pousser une réflexion : qu’est-ce que la fraternité ?

Je ne peux réfléchir que comme ça. C’est parce que tout d’un coup je vais me mettre à entrer en empathie que ça va me donner un chemin de compréhension, d’analyse, d’intelligence. Je sais qu’en France, plus qu’ailleurs, je ne sais pas exactement pourquoi, c’est comme si ces deux choses étaient séparées, comme s’il y avait une barrière sanitaire entre l’émotion et l’intelligence, la réflexion.

