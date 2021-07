Le théâtre pour appréhender l'autisme

Le seul en scène "Une vie sur mesure" joué au festival d'Avignon, est une plongée dans les pensées d'un enfant puis adolescent décalé et passionné de batterie. Un regard drôle et touchant sur la différence autistique.

voir( 4 min )

4 min

Une vie sur mesure se joue dans le "off" du festival d'Avignon qui se poursuit jusqu'au 31 juillet. Dans cette pièce primée de Cédric Chapuis, on découvre la vie d'un enfant atteint de troubles autistiques, passionné de musique. On estime à 700 000 en France, le nombre de personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) beaucoup ne sont pas diagnostiquées, ne reçoivent pas de traitement adapté et peuvent se retrouver à vivre en marge de la société. Voici comment le théâtre nous permet de rentrer dans ces vies parallèles et ainsi d’appréhender le monde autistique.



"On ne dit pas autiste, mais artiste"

Dans la pièce Une vie sur mesure un jeune garçon, Adrien, atteint de troubles autistiques est obsédé par le rythme et la musique. C’est le langage qu’il comprend le mieux

C’est un personnage qui a beaucoup de mal avec la société, qui a beaucoup de mal avec les autres êtres humains. Lui, ce qu’il comprend, c’est la batterie, c’est son instrument, il aime bien tapoter sur ses genoux dans sa chambre, ça le rend très heureux. Par contre, quand il s’agit d’avoir un dialogue avec les autres, qu’il y a des expressions qui sont employées, de l’ironie, là, il est complètement perdu. C’est un élément majeur de sa fragilité et c’est ce qui le rend très attendrissant. Pierre Martin, comédien, interprète du personnage d'Adrien Lepage

Une communication différente est souvent l’un des signes les plus visibles du TSA. Ce trouble neurodéveloppemental entraîne une perception différente du monde par rapport à une personne dite neurotypique.

C’est en cherchant à créer un personnage décalé, obsessionnel et sincère que Cédric Chapuis a développé un personnage avec des caractéristiques liées au spectre autistique. Toute la difficulté pour les comédiens est ensuite d’interpréter ces différences avec justesse.

Il n’y a au théâtre que des perceptions, des étonnements et des transformations. Une situation arrive, je la reçois, je suis étonné et je réagis. Parce que je suis différent, je vais réagir différemment de la plupart des gens. Mais je ne cherche pas à jouer un autiste, je ne cherche pas à jouer un handicapé. C’est parce que je suis infirme et que je ne peux pas me lever de ma chaise que je vais être obligé d’avancer mon fauteuil pour me servir un verre si j’ai soif. Mais je ne vais pas chercher à interpréter ou à jouer la différence. La différence se joue dans la réaction, dans les moyens qu’ont les gens de se déplacer ou de réfléchir par rapport à une norme. Cédric Chapuis, auteur et comédien

De plus en plus d'enfants diagnostiqués TSA

Au niveau mondial, les diagnostics d’autisme augmentent, en raison d'une meilleure reconnaissance des symptômes. Des recherches sont en cours pour évaluer le rôle des perturbateurs endocriniens.

En France, des dizaines de milliers d’enfants sont atteints de TSA, beaucoup d’entre eux ont du mal à comprendre les règles sociales.

Une des caractéristiques, c’est que les personnes autistes vont avoir du mal à feindre leurs émotions, ils vont être très sincères, quitte à blesser les gens. Ils vont être très "cash", ils vont dire la vérité. Donc, ça donnait un personnage très intéressant, dénué d’orgueil, dénué non pas d’amour-propre, mais d’égo. Cédric Chapuis, auteur et comédien

La plupart des gens ont du mal à s’adapter à cette différence, d’où un problème d’intégration, d’autant plus important que le spectre du trouble autistique regroupe des réalités très différentes. Cette immersion théâtrale dans les pensées d’une personne TSA permet de changer notre paradigme et d’appréhender le monde autistique.