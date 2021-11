L'épopée d'Amal, la marionnette géante de la Turquie au Royaume-Uni

Amal est une marionnette de plus de 3 mètres de haut qui a entrepris un long périple de plusieurs mois pour parcourir le chemin d'exil de la Turquie au Royaume-Uni, où elle devrait arriver début novembre. Un projet imaginé par le Good Chance Theater pour changer notre regard sur l'exil.

voir( 3 min )

3 min

Elle a serré la main du pape François, a été accompagnée par Jude Law et a été accueillie comme une rock star à Paris, Cologne ou Rome. Amal vient de Syrie et a parcouru des milliers de kilomètres jusqu’en Europe. Mais Amal n’est pas une petite fille, c’est une marionnette de plus de 3 mètres de haut. Elle est le fruit d'un projet artistique d’une compagnie de théâtre pour changer notre regard sur l’exil.

Claire Béjanin, productrice de "The Walk" : "Amal, c’est une petite fille de neuf ans. La première fois, on a été inspiré par une petite fille qu’on avait rencontrée dans la jungle de Calais en 2015, lors de la crise migratoire. Cet enfant nous avait frappés parce qu’elle passait de bras en bras, on l’entourait tous, mais elle avait perdu sa maman."

"Ne nous oubliez pas"

C’est une odyssée de plusieurs mois que la marionnette a accomplie : Turquie, Grèce, Italie, France, Suisse, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni... avec toujours le même message partout où elle passe : “Ne nous oubliez pas.”

Derrière ce projet artistique ouvert, une compagnie de théâtre : le Good Chance Theater. Né en 2015 dans le camp de réfugiés à Calais, au plus fort de la crise migratoire, le Good Chance Theater expérimente de nouvelles formes de théâtre au contact des réfugiés pour faire entendre les récits et expériences de chacun.

À RÉÉCOUTER Réécouter La marionnette Amal, une scène de 8000 km écouter ( 59 min) 59 min Tous en scène La marionnette Amal, une scène de 8000 km

Après le succès mondial de leur pièce “The Jungle”, jouée à Londres et à New York, la compagnie propose cette fois un spectacle hors de la scène, ouvert et participatif.

David Lan, metteur en scène : "Notre proposition c’était de dire aux artistes, une petit fille de neuf ans, fatiguée d'avoir marché si longtemps et qui a faim arrive dans votre village, comment vous l’accueillez ? Et c’est tout ce qu’il y a besoin de dire."

L'itinérance, une vieille tradition théâtrale

Amal a été conçue avec des matériaux robustes et légers, dont la fibre de carbone. Pour l’animer, il faut au moins trois personnes : deux marionnettistes pour les bras, un pour le dos et un à l’intérieur de son corps. Amal a été conçue en Afrique du Sud par la Handspring Puppet Company, connue pour avoir fabriqué les marionnettes de la pièce "War Horse".

Dans un contexte de fermeture des frontières accentué par le Brexit et la pandémie, "The Walk" renoue avec une vieille tradition théâtrale : l'itinérance.

Depuis le début de la guerre en Syrie, au moins 6,6 millions d'habitants ont fui leur pays.