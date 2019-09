Livre, exposition, cinéma... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Spectacle : "I Am Europe" Falk Richter et ses performeurs interrogent ce qui nous lie

Le dramaturge Falk Richter, né en 1969, est un des auteurs contemporains les plus joués dans le monde. Ses pièces sont d’ailleurs traduites dans plus de 25 langues. Mais l’allemand est aussi metteur en scène, et c’est une occasion assez rare qui nous est offerte de voir en France cette facette de son art. Pour la création de I am Europe, il a mené pendant 4 ans des ateliers de travail avec de jeunes interprètes venus d’une quinzaine de pays européens et internationaux, pour écrire avec elles et eux cette pièce sur l’identité, l’héritage de l’histoire, et la façon dont la mutation de l’Europe a changé le cours de leurs vies personnelles. Entre récits autobiographiques, débats politiques et moments dansés, le spectacle dresse le portrait d’une Europe riche de ses diversités, mais aussi rongée par une angoisse existentielle.

Plus d'informations : "I'am Europe" texte et mise en scène Falk Richter // jusqu'au 9 octobre au Théâtre de l’Odéon (Berthier)

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Falk Richter, le théâtre face aux extrémismes 29 min La Grande table culture Falk Richter, le théâtre face aux extrémismes

Un disque : "Je suis africain", l'album posthume de Rachid Taha

C’est un an tout juste après sa mort, en septembre 2018, que paraît le dernier album de Rachid Taha. L’artiste y avait travaillé durant les deux dernières années de sa vie, et son titre porte en lui l’ultime cri de fierté du musicien. Comme l’a écrit son fils, Lyes Taha : “Ce dernier album lui ressemble, dans sa singularité, dans sa folie, dans sa liberté.”

L'avis des critiques :

« Un chef d’œuvre qui clôture magnifiquement la carrière curieuse de Rachid Taha, en rebrassant tous les genres musicaux qu'il a explorés. » Mathilde Serrell

« Un disque joyeux qui nous chuchote à l’oreille. » Clémentine Goldzsal

« Éclatant de santé, le meilleur disque de Rachid Taha ! » Hugo Cassavetti

« Un album inégal, qui ne s’affirme pas. » Arnaud Laporte

Plus d'informations : "Je suis africain", de Rachid Taha (Believe)

• Crédits : Musée Marmottan Monet

Un titre explicite pour cette exposition qui présente en effet tout un pan méconnu de l’oeuvre de l’artiste néerlandais, pionnier de l’abstraction. Ici, loin de la rigueur géométrique et colorée à laquelle Yves Saint-Laurent rendit hommage dans sa célèbre Robe Mondrian de 1965, on verra comment il peignait aussi paysages, portraits ou bouquets de fleurs.

L'avis des critiques :

« Les tableaux présentés sont Admirablement beaux. Il n’y a pas de rupture entre la figuration et l’abstraction dans le travail de Mondrian, l’espace, la ligne, la géométrie, sont toujours présent. » Corinne Rondeau

« La confrontation entre la figuration et l’abstraction de Mondrian ne s’exprime pas en radicalité mais en une recherche progressive. » Sally Bonn

"On voit Mondrian d’un œil nouveau". Stéphane Correard

Plus d'informations : "Mondrian Figuratif" jusqu'au 26 janvier // au Musée Marmottan-Monet

Un livre : "La part du fils", Jean-Luc Coatalem sur les traces de son aïeul disparu.

Rédacteur en chef adjoint du magazine Géo, Coatalem nous a longtemps habitué aux récits pleins d’exotisme et d’horizons lointains. Cette fois, il plonge au coeur d’un secret de de son histoire familiale. L’écrivain va mener l’enquête sur son grand-père, ancien officier colonial, arrêté par la Gestapo suite à une lettre anonyme de dénonciation, et mort à Bergen-Belsen.

L'avis des critiques :

« Ambitieux et excellent. » Etienne De Montety

« Avec ce roman on sait maintenant le douloureux mystère familial tapi sous sa fascination pour les colonies, l'orient et l'exotisme. » François Angelier

« Un roman du secret qui n’explore pas la honte, parfois naïf, pour moi trop classique. » Lucile Commeaux

Plus d'informations : "La part du fils", Jean-Luc Coatalem (Stock)

Un film : “90's” de Jonah Hill, la vie secrète des skateurs.

Pour sa première réalisation, le comédien fétiche de Judd Apatow signe un récit initiatique. On va y découvrir Stevie, 13 ans, qui vit une adolescence difficile au sein d’une famille dysfonctionnelle. Mais tout va changer quand il va intégrer une bande de skateurs. Entre douceur et douleur, le film dégage un vrai charme, empreint de nostalgie.

L'avis des critiques :

"Je suis agréablement surpris par la tenue de ce film. (…) Le film pèche peut-être un peu par un excès de séduction mais il a réussi, dans cette logique de douceur et de douleur, à toucher quelque chose." Julien Gester

"Un récit initiatique qui m’a plongée dans une grande nostalgie." Lily Bloom

"Il y a une manière de ramener de la fraîcheur dans de la nostalgie. (…) C’est un film frais mais cela n’a pas de poids, il n’y a rien de cinématographique qui m’a éveillée. J’attends autre chose du cinéma." Corinne Rondeau

Plus d'informations : “90's” de Jonah Hill, en dvd et blu-ray chez Diaphana

- En partenariat avec le magazine Grazia-