Maeterlinck et Duclos au sommet du symbolisme avec "Pelléas et Mélisande"

Maurice Maeterlinck, qui demeure le seul auteur belge Prix Nobel de Littérature, est un dramaturge qui pose toujours problème aux metteurs en scène. Dans cette édition 2019 du Festival, on verra comment Céline Schaeffer s’est emparé de la République des Abeilles, oeuvre censément jeune public, mais dont le sujet même, à l’heure où l’on s’inquiète de la disparition de cette espèce - je parle des abeilles, pas du jeune public - résonnera de façon forte. Ce jour, c’est d’une autre pièce célèbre dont je veux vous parler. Célèbre, mais pas en tant que telle, car lorsque l’on parle de Pelléas et Mélisande, c’est à l’opéra de Debussy que l’on pense, bien davantage qu’à la pièce de Maeterlinck.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter "Pelléas et Mélisande" de Maurice Maeterlinck 1h29 Fictions / Théâtre et Cie "Pelléas et Mélisande" de Maurice Maeterlinck

De l'utilité du cinéma au théâtre

Julie Duclos nous ramène donc au texte, texte qui pose, comme je l’ai dit, de sacrés problèmes dont l’auteur ne s’est guère inquiété. Les changements de scènes sont nombreux, et l’on ne cesse de passer d’un espace à un autre, du château du roi Arkel à la forêt, d’une grotte à un jardin. Julie Duclos résout simplement cette difficulté, en incluant dans son spectacle des séquences filmées, tournées en extérieur, de très belle séquences de cinéma. Sur le plateau, une scénographie mobile permet elle aussi de beaux effets de mise en scène.

La très grande beauté de l'écriture de Maeterlinck

Mais le très grand plaisir de ce spectacle, c’est bien sûr d’entendre l’écriture de Maeterlinck, un sommet du genre, entre symbolisme et romantisme, et l’on voudrait soi-même apprendre par coeur le texte pour se remémorer sans cesse sa très grande beauté. Et si on l’entend aussi bien, c’est parce qu’il est porté par des comédiens pleinement engagés. On donnera un coup de chapeau particulier à Philippe Duclos, irrésistible patriarche, et à Vincent Dissez, en Golaud tiraillé par l’amour et la jalousie. Bonne nouvelle : ce Pelléas et Mélisande part pour une longue tournée dans toute la France