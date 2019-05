Michel Bouquet : "Il faut que l'acteur se mette dans le train, sur les mêmes rails que l'auteur."

Premier entretien d'"A voix nue" entre Michel Bouquet et Charles Berling qui évoquent leurs premiers souvenir de scène. Michel Bouquet (né en 1925) raconte sa découverte du théâtre pendant les années de l'Occupation, alors que sa mère l'emmenait à la Comédie française ou à l'Opéra Comique. Il s'est senti imprégné par l'ambiance hors du temps et l'immense qualité des acteurs.

Michel Bouquet se remémore son premier souvenir sur scène en 1943, "dans un état de transe", mort de trac, dans le cours de Maurice Escande : "C'est comme si il m'avait coupé le cordon ombilical, qu'il m'avait fait naître." Puis en 1945, il rencontre Albert Camus qui l'embauche pour jouer dans Caligula. Jean Anouilh a également été une rencontre fondamentale pour lui.

Ça m'a appris merveilleusement à savoir ce qu'il y avait de contemporain dans les œuvres classiques et ce qu'il y avait de classique dans les œuvres contemporaines, c'est-à-dire ce qu'il y avait d'éternel, finalement. C'était plus intéressant de jouer ce qu'il y a d'éternel que de jouer l'anecdote et ça dépasse les modes. L'acteur n'est plus alors la victime d'une mode.