Michel Bouquet : "Il y a des rôles qui vous aiment et il y a des rôles qui ne vous aimeront jamais"

Dans ce deuxième entretien d'"A voix nue" entre Michel Bouquet et Charles Berling, Michel Bouquet explique comment il aborde un texte au théâtre, quelle est sa relation avec celui-ci.

Michel Bouquet inscrit son travail dans le sillage de l'auteur qui a écrit le rôle, lui n'en est que l'interprète surtout pas le créateur, "je fais très bien la distinction entre un artiste créateur, que je ne suis pas, et un interprète, insiste-t-il, je reste un interprète".

Tous les rôles que j'ai joués, je n'ai pas eu envie de les jouer au départ. J'ai une répulsion... Presque tous les rôles que j'ai joués je les ai joués avec répugnance au départ, en ne m'intéressant pas tellement à eux, je m'intéressais aux pièces. [...] C'était l’œuvre qui me paraissait tout à fait importante et après je me dépatouillais comme je le pouvais avec le rôle. Et petit à petit, j'aimais le rôle et petit à petit, je trouvais la manière de me glisser dans le rôle grâce à l'amour que je porte à l'auteur.