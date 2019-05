Michel Bouquet : "Je crois que je n'ai pas d'idée sociale"

Dans ce troisième temps de la série "A voix nue", Michel Bouquet et Charles Berling dialoguent autour de leur travail de comédien et du rôle de la transmission entre les générations.

"Je me suis occupé de mon rôle et jamais beaucoup d'autres choses", insiste Michel Bouquet dans sa réflexion sur son approche du métier de comédien.

Je n'ai rien appris à l'école parce que j'étais trop doux de tempérament. On ne pouvait pas me reprocher grand chose, sauf d'être ailleurs et ça irritait terriblement.... j'étais complètement dans ma bulle. Je n'apprenais rien. Et finalement, on peut vivre sans avoir jamais rien appris, ce n'est pas une moins bonne éducation de ne rien apprendre.