Michel Bouquet : "Je ne comprends pas le cinéma parce que je suis trop acteur de théâtre"

Quatrième temps de la discussion entre Michel Bouquet et Charles Berling dans la série "A voix nue" autour du film qui les a réunit, "Comment j'ai tué mon père" d'Anne Fontaine sorti en 2001. Ils abordent alors la question de la paternité et Michel Bouquet évoque son père distant, son mutisme devant sa famille, "ce mur impénétrable" causé par des souvenirs tragiques de la guerre de 1914, "cet homme brisé, donc il n'était pas là comme père", confie-t-il.

Quand j'étais enfant et que je le regardais et qu'il ne me parlait pas, très honnêtement je trouvais ça bizarre, mais je ne peux pas dire que j'en souffrais parce qu'il y avait dans mon arrière-pensée, dans le fond, il me fout la paix, pour être vraiment honnête...