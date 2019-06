Michel Bouquet : "Je réinvente à chaque prise"

2001 | Cinquième et dernier dialogue entre Michel Bouquet et Charles Berling dans "A voix nue". Les deux acteurs discutent du rôle de la concentration, de la place de l'instinct et du travail essentiel du cinéaste face à ses acteurs : "C'est le metteur en scène qui fait tout", selon Michel Bouquet.

Dans ce cinquième et dernier entretien de la série "A voix nue", Michel Bouquet exprime sa difficulté pour tout ce qui concerne la technique et ce qui demande de la coordination.

C'est une question de concentration. Si je suis concentré sur les objets, j'ai l'impression que ça me prive de la concentration pour ce que j'ai à faire avec le partenaire. Je ne peux pas rajouter en plus les mouvements. Je ne peux pas... manger la carotte pour raccorder au plan d'avant, déposer après la fourchette sur telle réplique, et tout ça... alors là je ne peux absolument pas, parce que je réinvente à chaque prise.

Pour Michel Bouquet, "les grands metteurs en scène ne disent pas grand-chose" et en tant qu'acteur il se sait "certainement manipulé" par le cinéaste, d'ailleurs il insiste, "c'est le metteur en scène qui fait tout", confie-t-il.

L'acteur peut jouer juste avec un imbécile et il aura l'air de jouer faux à l'arrivé. Si tu as affaire à un type limité ou carrément à un imbécile, tu auras l'air d'un imbécile... il n'y a rien à faire, tu ne peux pas t'en tirer.

Michel Bouquet explique ses plus de 70 rôles au cinéma par le simple fait qu'il a "énormément du mal à dire non". "Il m'arrive rarement de refuser", explique -t-il ,"je joue quand on me demande de jouer", affirme t-il simplement.

Je ne suis pas un acteur d’instinct. Je suis diderotiste dans ce sens que je ne crois pas à l'instinct immédiat. Je me permets d'avoir recours à l’instinct que dans l'instinct du rôle, je ne me permets pas mon instinct personnel dans un rôle. Je considère que je n'ai pas à me montrer dans le rôle et je dois être uniquement avec le rôle. Donc ça m'oblige à une concentration qui n'est pas personnelle à moi. Beaucoup d'acteurs jouent complètement avec eux-mêmes, comme si ça leur arrivait à eux, moi, je ne peux pas arriver à cela.

