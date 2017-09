Michel Piccoli : "Jouer le Roi Lear, ça me faisait un peu peur, c'était une sorte de décoration"

Dans ce premier entretien d'"A voix nue" de 2006, Michel Piccoli confie avoir "une mémoire idiote, mécanique, c'est comme une plomberie". Il a toujours le trac mais s'étonne que "quand on salue, là, il y a un... bonheur qui nous tombe sur la tête".

Au cours de l'entretien, Michel Piccoli évoque son frère mort avant sa naissance. Il sait avoir été conçu à cause de cette disparition, il dit avoir "été accueilli comme un être de remplacement" mais "n'en souffre pas".

J'étais un enfant taiseux mais j'ai peut-être réussi à parler grâce à l'écoute que, enfin, je réalisais des adultes devant une histoire que je racontais qui n'était pas mon histoire, qui n'était pas un secret que j'avais envie de dire, qui n'était pas des questions que j'avais envie de poser. C'est quand assez petit à l'âge de neuf ans, je crois, j'ai fait du théâtre dans mon collège et que j'ai joué la comédie et que j'ai été émerveillé d'entendre les adultes se taire et écouter ce que je racontais. Et comme je racontais une histoire qui n'était pas mon histoire propre, intime et secrète, je me suis régalé.