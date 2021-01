Mort de Lars Norén : un théâtre pour "influencer la société et ses problèmes"

Auteur d'une œuvre percutante, traversée par la violence sociale et profondément humaniste, le grand dramaturge suédois Lars Norén, disparu à l'âge de 76 ans, concevait le théâtre comme le lieu où "le public et les acteurs doivent respirer ensemble, écouter ensemble, dire les choses en même temps."

C'était l'un des plus grands dramaturges européens : Lars Norén est mort dans sa ville natale de Stockholm le 26 janvier, des suites du Covid-19. Né en 1944, il était devenu, au fil d'une œuvre de 80 pièces, l'un des hommes de théatre les plus représentés dans le monde.

Fidèle en cela à une longue tradition scandinave, Norén avait trouvé dans la poésie son premier mode d'expression. Il publie à 19 ans, en 1963, son premier recueil de poèmes, Lilas, neige. A vingt ans, frappé par un épisode de schizophrénie, il subit un internement en hôpital psychiatrique au cours duquel lui seront infligés des électrochocs. De cette expérience, il tirera des années plus tard la pièce Kliniken (Crises). En dehors de son activité de dramaturge, Lars Norén était aussi metteur en scène et avait dirigé, de 1999 à 2007, le Riks Drama, une des troupes hébergées par le Riksteatern, le Théâtre itinérant suédois.

Si le travail d’écriture de Lars Norén a commencé par la poésie, et s'il sera fidèle à cette forme pendant une quinzaine d'années, jusqu'à son ultime et bouleversant poème d’amour - Le Cœur dans le cœur paru en1980 - l'écrivain se consacrera principalement au théâtre, après s'être brièvement essayé au roman. En 1970, il publie Les Apiculteurs qui décrit dans un style vif et réaliste le quotidien de jeunes délinquants entre larcins, histoires de filles et petits trafics de drogue, confrontés à la surveillance policière et à un contrôle social tout court. Pensé comme le premier volet d'une trilogie, il est suivi de Au ciel souterrain (1972) dans lequel Norén aborde le thème de l'homosexualité et de la prostitution au travers de la relation entre deux jeunes hommes, avant d'abandonner son projet de trilogie.

Histoires de couples au scalpel, entre Ibsen et Bergman

A partir des années 1980, Lars Norén délaisse à la fois la poésie et le roman pour se consacrer quasi exclusivement à l'écriture pour le théâtre, la radio ou la télévision. Ses premières pièces puisent dans un matériau autobiographique, interrogeant les relations à l’intérieur du cercle familial. De Démons (1984) à La Veillée (1989) en passant par Automne et hiver (1987), toute cette première partie de son œuvre pour le théâtre fouille du côté des violences familiales, plongeant dans l'enfer d'être ensemble, en couple et en famille, explorant nos propensions au mensonge, à la haine, à la trahison.

Point d'orgue de cette veine, Détails, écrite en 1999, s’attache aux dérèglements progressifs de la vie conjugale, à travers l'histoire de deux couples. Jean-Louis Martinelli, qui la met en scène en 2008 au Théâtre des Amandiers à Nanterre, voit dans l'œuvre de Norén des échos de celle d'un autre illustre dramaturge scandinave : "Alors que l'on pense spontanément à Bergman dès qu'il est question de mettre en scène des névroses familiales, pour moi Norén s'inscrit davantage dans une filiation avec Ibsen. Son théâtre est un théâtre de poète qui ne renonce pas à parler du monde, et qui nous aide à nous tenir debout."

Lars Norén nous rend une part de dignité en faisant le travail qu’il fait.

Jean-Louis Martinelli, Tout arrive, France Culture, 2008

1994, le tournant de "Kliniken"

A partir du milieu des années 1990, le théâtre de Lars Norén s'inscrit dans une veine plus documentaire et sociologique qui va faire du dramaturge l'emblème d'une création engagée, violemment politisée. Dans des pièces chorales qui connaîtront un grand succès tant en Suède qu'à l'étranger, Norén fait entendre les voix des exclus de nos sociétés et se confronte à la détresse sociale que l'on observe dans toutes les métropoles occidentales après la prospérité économique des années 1980. Kliniken, en 1994, met en scène les patients d’un hôpital psychiatrique livrés à eux-mêmes, et Catégorie 3-1, en 1997, des sans-papiers qui vivent sur une place dans le centre de Stockholm.

En faisant entendre la voix des démunis, des sans-abris, des skinheads ou des toxicomanes dans la Suède des années 90, Kliniken et Catégorie 3.1, auront un très fort retentissement et déclencheront parfois de violents débats publics. Signe de l'écho que ces pièces trouvent dans le grand public, des adaptations seront réalisées pour la télévision suédoise. Au micro d'Arnaud Laporte en 2008, Lars Norén revenait sur ce rôle politique essentiel qu'il attribuait au théâtre :

Pour moi, le théâtre est un instrument pour essayer d’avoir une influence sur la société, sur ses problèmes. J'ai toujours essayé que mes pièces soient jouées dans les hôpitaux, les prisons, les entreprises. Certaines ont même été montrées au Parlement suédois, et là j'ai vu comment cette influence pouvait s’exercer sur des ministres, sur des hommes politiques de mon pays. La littérature et le théâtre ont toujours eu un rôle très important à jouer. Je pense à Joseph Conrad dont les œuvres ont joué un rôle important dans la dénonciation de la colonisation du Congo par le roi Léopold II. En 1997, quand j'ai écrit Catégorie 3-1 sur les travailleurs clandestins et leurs conditions de travail, la police avait été envoyée pour déloger ceux qui occupaient une place à Stockholm. Mais après les représentations de la pièce, la Confédération syndicale de Suède a décidé d’ouvrir un bureau pour accueillir les sans-papiers.

Lars Norén, Tout arrive, France Culture, 2008

1999, le scandale 7:3

En 1998, Norén cherche à écrire sur le système carcéral. A la faveur d'un atelier avec des détenus condamnés à de lourdes peine, et grâce à l'article 7:3 du code pénitentiaire suédois, qui leur permet des permissions surveillées, le metteur en scène recrute deux néonazis pour interpréter leur propre rôle. Les propos haineux et antisémites proférés sur scène par les deux criminels créent le scandale lors de la première à Stockholm, en février 1999 et Lorén s'attire une avalanche de critiques. L'affaire prendra un tour plus dramatique encore quand, en mai 1999, les deux hommes profitent de leur liberté conditionnelle pour se livrer à une série de braquages, dont le dernier se terminera par la mort de deux policiers dans le sud-est du pays. Un drame dont le dramaturge sera tenu pour responsable. Harcelé par la presse, l'affaire l'ébranlera profondément. Dans sa nécrologie publiée mardi 26 janvier par le grand quotidien suédois Dagens Nyheter, Johan Hilton écrit _"_7:3 jettera toujours une ombre sur la production théâtrale de Norén et ses créations ultérieures n'eurent pas la même signification culturelle majeure que dans les années 80 et 90."

Dans Tout arrive en 2008, Lars Norén réaffirmait pourtant le rôle essentiel du spectateur, et la prééminence qu'il donnait au théâtre, à son pouvoir de confrontation directe avec les réalités les plus insupportables :

Si on regarde un documentaire, c’est facile de se cacher, on regarde le nazisme à travers l'écran et tout le monde se dit "On a déjà vu ça, on connaît". C’est plus facile de fermer les yeux alors que quand on est devant la scène, on est obligés de regarder. L’espoir et la lumière ne sont pas sur la scène mais chez le spectateur. L’important c’est que le spectateur soit touché, c’est lui qui pourra amener cette lumière. Le théâtre ne peut peut-être pas changer les gens immédiatement, mais il peut semer une graine qui ensuite grandira.

2006. A la mémoire d'Anna Politkovskaïa

Observateur du monde jusque dans ses aspects les plus terribles, Lars Norén écrit en 2006 une pièce sur la guerre. Une pièce très noire qui malmène le spectateur, le faisant sursauter à chaque scène de violence, l'éprouvant jusqu’à la nausée parfois. Avec une fin comme un coup au ventre, un point qui atteint une limite dans l'horreur : "Peut-être le texte le plus noir que j'ai jamais écrit " confie-t-il. En 2008, il évoquait au micro d'Arnaud Laporte ce qui l'avait poussé à intituler cette pièce A la mémoire d'Anna Politkovskaïa, alors que la journaliste russe assassinée en 2006 n'en est pas le personnage principal :