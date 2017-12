Mort de l'homme de théâtre Pierre Debauche

Du théâtre, il a occupé tous les postes et les espaces, en légende du métier, partageant sans cesse sa passion. Acteur, auteur, metteur en scène et enseignant, le franco-belge Pierre Debauche, fondateur notamment du Théâtre des Amandiers de Nanterre et du Théâtre du Jour à Agen, où il s'était installé, est mort samedi à l'âge de 87 ans.

Habitué des ondes de France Culture, il avait notamment été au micro de Joëlle Gayot en 2014 dans Changement de décor:

Né à Namur, en Belgique, en 1930. Pierre Debauche avait étudié à l'Université de Louvain avant d'entamer en France une carrière de théâtre qui l'a conduit à Vincennes, où il a fondé le Théâtre Daniel Sorano (1963), puis à Nanterre, où il a fondé les Amandiers (1965) et le Centre dramatique national de la ville (1971).

Sa carrière l'a aussi vu diriger des Maisons de la Culture (Nanterre, Rennes) et des Centres dramatiques nationaux (Nanterre, Rennes, Limoges). En 1984, il a fondé le festival des Francophonies en Limousin.

Il s'était installé dans les années 90 à Agen, où il a fondé en 1994 le Théâtre du jour, qu'il dirigeait avec son épouse, la comédienne Françoise Danell. Ce théâtre est aussi le siège d'une école, le Théâtre-Ecole d'Aquitaine - qui délivre depuis 2014 une licence "Arts du spectacle - Option théâtre" -, et de la compagnie Pierre Debauche.

Au cours de sa carrière, Pierre Debauche, considéré comme un éveilleur de vocations, a multiplié les mises en chantier ou missions de conseil artistique, de Lorient à la Martinique, de Namur à Toulouse.